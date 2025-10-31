Κλειστός ξανά ο ΒΟΑΚ σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο - Για 3η νύχτα στα μπλόκα οι κτηνοτρόφοι

Οι κτηνοτρόφοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, παραμένοντας στα μπλόκα για 3η νύχτα με έντονη αγανάκτηση και αποφασιστικότητα για να πιέσουν την κυβέρνηση για τα αιτήματά τους.

Στο Ηράκλειο, τα δύο ρεύματα του ΒΟΑΚ άνοιξαν προσωρινά και η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά λίγο μετά τις 19:30, όμως οι αγρότες δηλώνουν ότι θα παραμείνουν στο σημείο όλη τη νύχτα. Το βλέμμα τους είναι στραμμένο στη συνάντηση με τον Υπουργό Χατζηδάκη, ενώ προετοιμάζουν τα αιτήματά τους.

Λίγο μετά τις 20.30 έκλεισε ξανά ο δρόμος για να διανυκτερεύσουν στο μπλόκο, οι κτηνοτρόφοι.

Στο Ρέθυμνο, τα Τρία Μοναστήρια αποτελούν τη βάση των αγροτοκτηνοτρόφων, για τον σχεδιασμό των επόμενων κινήσεων. Ο Βόρειος οδικός άξονας Κρήτης αναμένεται να κλείσει στην περιοχή στο ίδιο σημείο με χθες, στο ύψος του κόμβου του Σπηλίου. Το μπλόκο θα τεθεί σε ισχύ σήμερα από τις 08:00 έως τις 10:00, ενώ οι αγρότες προετοιμάζουν τις επόμενες κινήσεις τους, διατηρώντας ζωντανό το πλάνο των κινητοποιήσεων.

