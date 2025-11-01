Σοκ στο Ηράκλειο: 22χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του με τραύμα από όπλο

Συναγερμός σήμανε στη περιοχή της Φορτέτσας στο Ηράκλειο, μετά τον θάνατο ενός 22χρονου άνδρα, που εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου μέσα στο σπίτι του νεκρός.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, ο νεαρός βρέθηκε από συγγενικό του πρόσωπο με τραύμα από πυροβόλο όπλο, ενώ οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε αυτοχειρία.

Οι λόγοι και οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση.

