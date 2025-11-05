Κίνηση στους δρόμους: «Σημειωτόν» στον Κηφισό - Πού αλλού εντοπίζονται προβλήματα

Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν για ακόμη ένα πρωί οι οδηγοί που κινούνται στους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου καθώς αυξημένη είναι η κίνηση με πολλά προβλήματα να παρατηρούνται σε κεντρικά σημεία.

Τα περισσότερα προβλήματα παρατηρούνται για την ώρα στον Κηφισό στο ρεύμα προς Λαμία, από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια με αποτέλεσμα να σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις. Στο ρεύμα προς Πειραιά, η κατάσταση είναι ελαφρώς καλύτερη, με χαμηλές ταχύτητες και καθυστερήσεις από τα Άνω Πατήσια μέχρι τη Λένορμαν.

Ακόμη, αυξημένη είναι η κίνηση και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας. Αντίστοιχα, η Λεωφόρος Αθηνών βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση στο ρεύμα εξόδου, με έντονη συμφόρηση από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Παρόμοιο είναι και το σκηνικό που επικρατεί στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από τον κόμβο Δημοκρατίας έως τον Κόμβο Κηφισίας διάρκειας 15 έως 20 λεπτών. Καθυστερήσεις 10 -15 λεπτών παρατηρούνται επίσης και στις εξόδους για Λαμία τόσο στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο όσο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα.