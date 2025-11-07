Θεσσαλονίκη: Δικογραφία εις βάρος δύο ατόμων που έσκαβαν παράνομα σε περιοχή Natura στην Κορώνεια

Ταυτοποιήθηκαν και σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος δύο ατόμων, ενός 57χρονου άντρα και μία 51χρονης γυναίκας, που προχώρησαν επανειλημμένα και ανεξέλεγκτα σε εξόρυξη άμμου σε βάθος 3 – 4 μέτρων σε αγροτεμάχια ιδιοκτησίας τους σε ζώνες του Εθνικού Πάρκου Κορώνειας – Βόλβης και της Προστατευόμενης Περιοχής «NATURA 2000».

Συγκεκριμένα, τον Μάρτιο και τον Μάιο του 2024, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα και διενεργηθείσες αυτοψίες υπαλλήλων του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και του Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Βορείου Ελλάδος, πραγματοποίησαν παράνομα σε αγροτεμάχια ιδιοκτησίας τους, επανειλημμένα και ανεξέλεγκτα, εξόρυξη άμμου σε βάθος 3 – 4 μέτρων, με χρήση μηχανήματος έργου και φορτηγού, χωρίς να πληρούνται οι προβλεπόμενοι –από την ισχύουσα νομοθεσία– όροι, μέτρα και προϋποθέσεις για τις συγκεκριμένες εργασίες.

Παράλληλα, τα αγροτεμάχια βρίσκονταν σε ζώνες του Εθνικού Πάρκου Κορώνειας – Βόλβης και της Προστατευόμενης Περιοχής «NATURA 2000».

Συνέπεια των προαναφερόμενων ενεργειών είναι η ρύπανση και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος σε αυτή την ιδιαιτέρως ευαίσθητη οικολογικά προστατευόμενη περιοχή, με μεταβολή της γεωμορφολογίας του εδάφους και διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.