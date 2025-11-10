Διακοπές νερού τη Δευτέρα (10/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
00.00/
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, EKTAKTH
ΓΑΛΑΤΣΙ
Σαπφούς και Πανδώρας
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, EKTAKTH
ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
Περικλέους και Ελ. Βενιζέλου
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:54 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το απαγορευμένο Audi που νίκησε την Porsche 911
07:10 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
06:52 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 10 Νοεμβρίου
06:46 ∙ LIFESTYLE
Οδηγός μυθοπλασίας – Τι θα δούμε, απόψε, στις ελληνικές σειρές
05:12 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 10 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
08:34 ∙ WHAT THE FACT
Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει
14:23 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος