Ανατροπή νταλίκας στα Ιωάννινα - Επιχείρηση απεγκλωβισμού του οδηγού
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του οδηγού
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου στον πρώτο κυκλικό κόμβο της περιφερειακής οδού Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα νταλίκα να εκτραπεί της πορείας της και να ανατραπεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.gr ο οδηγός του οχήματος απεγκλωβίστηκε από δυνάμεις της Πυροσβεστικής και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν 3 οχήματα με 9 πυροσβέστες από τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ιωαννίνων και την 5η ΕΜΑΚ. Στο σημείο βρέθηκαν και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.
