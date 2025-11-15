Εθνικός Κήπος: Θα παραμείνει κλειστός την Κυριακή και τη Δευτέρα
Η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων
Κλειστός θα παραμείνει ο Εθνικός Kήπος την Κυριακή 16/11 και τη Δευτέρα 17/11.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων «ύστερα από εντολή της αστυνομίας, ο Εθνικός Κήπος θα παραμείνει κλειστός αύριο Κυριακή 16 Νοεμβρίου για όλη την ημέρα και τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου από τις 12 μ.μ. μέχρι και το τέλος της ημέρας».
