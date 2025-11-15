Εθνικός Κήπος: Θα παραμείνει κλειστός την Κυριακή και τη Δευτέρα

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων «ύστερα από εντολή της αστυνομίας, ο Εθνικός Κήπος θα παραμείνει κλειστός αύριο Κυριακή 16 Νοεμβρίου για όλη την ημέρα και τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου από τις 12 μ.μ. μέχρι και το τέλος της ημέρας».

Κλειστός θα παραμείνει ο Εθνικός Kήπος την Κυριακή 16/11 και τη Δευτέρα 17/11.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας