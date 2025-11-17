Βίντεο από τα άγρια επεισόδια στο Πολυτεχνείο «ανέβασε» ο Γεωργιάδης - «Ντροπή τους!»

Βίντεο από τα επεισόδια με τραυματίες που σημειώθηκαν το πρωί του Σαββάτου στο Πολυτεχνείο όταν ομάδες ακροαριστερών συνεπλάκησαν με αναρχικούς ανάρτησε στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως αναφέρει ο υπουργός Υγείας "στο βίντεο που βλέπετε προβάλλονται εικόνες από τον ξυλοδαρμό αναρχικών ομάδων από κάποια μέλη της ΑΡ.Α.Σ. (Η οργάνωση Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση (ΑΡ.Α.Σ.) είναι πολιτική οργάνωση της ελληνικής Αριστεράς, με κομμουνιστική – αντικαπιταλιστική κατεύθυνση) στο Πολυτεχνείο χθες (σ.σ. το Σάββατο) Πέραν τώρα του αστείου και του τρολαρίσματος που τους κάνω εγώ για την συμπεριφορά τους, αυτές οι εικόνες βίας είναι εντελώς απαράδεκτες. Ντροπή τους".

Δείτε το video και την ανάρτηση του κύριου Γεωργιάδη: