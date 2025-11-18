Κύκλωμα μαϊμού επενδύσεων: Νέες καταγγελίες από επιχειρηματίες - «Έχασα γύρω στις €400.000»

Απίστευτες καταγγελίες επιχειρηματιών - «Όταν ήταν να τους δώσεις κάτι, σε έπαιρναν συνέχεια τηλέφωνο».

Κύκλωμα μαϊμού επενδύσεων: Νέες καταγγελίες από επιχειρηματίες - «Έχασα γύρω στις €400.000»
Ολοένα και περισσότερες αποκαλύψεις για το κύκλωμα με τις δήθεν επενδύσεις στο καζίνο βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με αρκετούς επιχειρηματίες να σπάνε τη σιωπή τους ισχυριζόμενοι πως παγιδεύτηκαν. Παράλληλα, εξηγούν τον τρόπο που οι κατηγορούμενοι τους προσέγγισαν, ενώ μιλούν και για τις εικόνες που τους έκαναν να πιστέψουν ότι βρίσκονταν μπροστά σε μία αληθινή ευκαιρία ώστε να βγάλουν χρήματα.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Mega, εκτός από τον Σπύρο Μαρτίκα και την τότε σύντροφό του, Βρισηίδα Ανδριώτου απ’ τους οποίους το κύκλωμα πήρε 610.000 ευρώ, άλλοι 5 επιχειρηματίας έχουν καταγγείλει πως πιάστηκαν θύματα.

Ο πρώτος μιλάει για 42.500 ευρώ που έκαναν «φτερά», ο δεύτερος για 50.000, ο τρίτος για 200.000 ευρώ, ο τέταρτος για 320.000 ευρώ και 100 χρυσές λίρες Αγγλίας και ο πέμπτος για 60.000 ευρώ.

«Σύνολο γύρω στα 400.000. Και το θέμα είναι ότι όλα αυτά τα χρήματα δεν ήταν δικά μου. Ήταν κάποια δικά μου, ήταν του παιδιού μου που έχει και πρόβλημα υγείας», είπε στο Mega ένας εξ αυτών.

Σε όλες τις περιπτώσεις οι απατεώνες ήταν πειστικοί και πιεστικοί. Όσοι δέχονταν και έδιναν τα πρώτα χρήματα, καλούνταν πολύ γρήγορα να δώσουν περισσότερα, είπε επιχειρηματίας που μπλέχτηκε στα δίχτυα της οργάνωσης.

«Μετά από μία εβδομάδα, 10 μέρες, άρχισαν τα τηλέφωνα από τον αρχηγό να δώσω και άλλα χρήματα, να φανώ δυνατός οικονομικά. Έτσι συνέχιζε να μου λέει ότι θα πρέπει να βάλω και άλλα χρήματα».

Πολλές φορές, κυρίως όταν τα αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πίστευαν πως το θύμα μπορούσε να δώσει περισσότερα χρήματα, προσπαθούσαν να τον γλυκάνουν. Όλες οι συνεννοήσεις γίνονταν σε σουίτες, με μετρητά, ράβδους χρυσού και κοσμήματα αξίας.

«Εκείνη τη στιγμή που μπήκα στο δωμάτιο που είχαμε κλείσει το ραντεβού για τα χρήματα, ο αρχηγός… ήταν σε ένα τραπέζι ένα τεράστιο ποσό σκεπασμένο με μία κουβέρτα, σήκωσε την κουβέρτα, αποκαλύφθηκε ένα τεράστιο ποσό χρημάτων σε δεσμίδες. Από αυτά τα χρήματα πήρε ο αρχηγός και μου έδωσε τα 7.500».

Πολλές φορές για να καθησυχάσουν τα θύματά τους, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να έδιναν πλαστές επιταγές.

«Όταν ήταν να τους δώσεις κάτι, σε έπαιρναν συνέχεια τηλέφωνο».

Τα «τυράκια» των αρχηγών του κυκλώματος

Κάποιοι απέφυγαν τα χειρότερα την τελευταία στιγμή. Αφού αν και συνομίλησαν με τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος, αποφάσισαν να κάνουν πίσω.

Όπως αποκαλύπτεται, όταν οι εξαπατημένοι πολίτες άρχιζαν να πιέζουν για να πάρουν πίσω τα χρήματά τους, ο απότακτος αστυνομικός και ο γνωστός επιχειρηματίας κέντρων μασάζ δεν δίσταζαν είτε να τους τάζουν πολυτελή οχήματα από δήθεν στημένες κληρώσεις σε καζίνο είτε να στήνουν εικονικές συλλήψεις.

