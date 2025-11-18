Ο «σκηνοθέτης» της απάτης με τις μαϊμού επενδύσεις: Απότακτος αστυνομικός, έστηνε και «ληστείες»

Αποτάχθηκε από το σώμα αλλά μυαλό δεν έβαλε - Αποκαλυπτικοί διάλογοι με τη δράση του  

Κατερίνα Ρίστα

Ο απότακτος αστυνομικός, αρχηγός της σπείρας με τις μαϊμού επενδύσεις, ποζάρει με πούρο στο στόμα και το χέρι στην τσέπη

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για το κύκλωμα των «μαϊμού» επενδύσεων, με κεντρικό πρόσωπο έναν απότακτο αστυνομικό, ο οποίος – σύμφωνα με την έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας – παρουσιαζόταν ως διευθυντής καζίνο και πλησίαζε εύπορα θύματα με δέλεαρ εύκολα κέρδη και δήθεν εξασφαλισμένες αποδόσεις.

Στην αποκλειστική φωτογραφία που εξασφάλισε το newsbomb, ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» ποζάρει στο ξενοδοχείο του καζίνο στο Λουτράκι, με πούρο στο στόμα και το ύφος επιτυχημένου επιχειρηματία. Έτσι, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, επιχειρούσε να πείσει τα θύματα ότι ήταν ο άνθρωπος-κλειδί για υψηλές επενδυτικές αποδόσεις, κέρδη από επιταγές και ειδικά «πακέτα» του καζίνο.

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι

Οι διάλογοι που έρχονται στο φως είναι αποκαλυπτικοί. Ο φερόμενος αρχηγός προτρέπει το θύμα να βιαστεί, διαβεβαιώνοντας πως «έχει φίλους διευθυντές» που μπορούν να επιταχύνουν την εκταμίευση χρημάτων από επιταγές.

ΑΡΧΗΓΟΣ: «Άκου τι θα κάνεις. Θα τα δώσεις όλα να είσαι Τετάρτη εδώ για να σε βάλω και στο έκτακτο.»

ΘΥΜΑ: «Ναι.»

ΑΡΧΗΓΟΣ: «Να πας αύριο σε 2-3 τράπεζες… να βγάλεις τα λεφτά. Έχω μιλήσει με φίλο διευθυντή.»

Σε άλλο σημείο, ο ίδιος δηλώνει ότι όλα θα γίνουν «νόμιμα» μέσω τραπεζών, προσπαθώντας να χτίσει εμπιστοσύνη.

ΑΡΧΗΓΟΣ: «Θέλω νόμιμα θέματα όμως, από τράπεζες κτλ.»

ΘΥΜΑ: «Ναι ρε, εννοείται. Καταθετήρια όλα.»

Πέρα από τα δήθεν μεγάλα κέρδη, ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» υπόσχεται μέχρι και πολυτελές αυτοκίνητο, ισχυριζόμενος πως θα μεσολαβήσει για να κερδίσει το θύμα ένα Porsche Cayenne «μέσα από διαδικασίες του καζίνο».

ΑΡΧΗΓΟΣ: «Ένα μήνα και το Cayenne κάνει γύρω στα 174.000 ευρώ… το turbo.»

ΘΥΜΑ: «Το κουπέ;»

ΑΡΧΗΓΟΣ: «Ναι, το κουπέ.»

ΘΥΜΑ: «Ωραία, αυτό μου αρέσει.»

Το πολυτελές «στρατηγείο» και τα ευρήματα

Ο απότακτος αστυνομικός, σύμφωνα με τις αρχές, δήλωνε ως μόνιμη κατοικία… τη σουίτα του ξενοδοχείου στο Λουτράκι. Εκεί εντοπίστηκαν:

  • 735 λίρες χρυσού αμφιβόλου γνησιότητας
  • Δεσμίδες αντιγράφων χαρτονομισμάτων συνολικής αξίας 725.000 ευρώ
  • Μία πλαστή επιταγή 100.000 ευρώ

Οι έρευνες συνεχίστηκαν στο σπίτι του στη Νέα Ιωνία, όπου βρέθηκαν ρολόγια Rolex, καθώς και 218 ψεύτικα διαμάντια.

Ο κατηγορούμενος είχε αποταχθεί από το σώμα το 2014. Το ποινικό του παρελθόν, σύμφωνα με τις αρχές, περιλαμβάνει κατηγορίες για απάτη, πλαστογραφία, εκβίαση και παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης με τους κατηγορούμενους να δίνουν σήμερα Τρίτη τις δικές τους εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή.

