Κύκλωμα απάτης: Αυτός είναι ο φερόμενος αρχηγός - Θύμα και γνωστός χρυσοχόος

Ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος απάτης με τις δήθεν επενδύσεις στο καζίνο Λουτρακίου

Το φως της δημοσιότητας είδε φωτογραφία του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος απάτης με τις δήθεν επενδύσεις στο καζίνο Λουτρακίου.

Πρόκειται για απότακτο αστυνομικό, ο οποίος στη φωτογραφία την οποία μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Star, βρίσκεται στο ξενοδοχείο του καζίνο στο Λουτράκι και ποζάρει μαζί με τον μποξέρ της οργάνωσης.

Γνωστός χρυσοχόος έπεσε θύμα του κυκλώματος

Θύμα του κυκλώματος έπεσε και γνωστός χρυσοχόος. Του άρπαξαν 320.000 ευρώ και 100 χρυσές λίρες.

«Εγώ είμαι για γέλια, δεν είμαι για λύπηση. Αυτός ο πρώην αστυνομικός είναι χαρισματικός. Σε έπειθε να του έχεις εμπιστοσύνη. Μου είπαν το εξής, το καζίνο κατέχει νόμιμα λίρες από πελάτες που τις έχουν χάσει και μπορούν να μου δώσουν εμένα κάποια κομμάτια σε προνομιακή τιμή. Μου λένε, "θα σου δώσουμε μια επιταγή από το καζίνο Λουτρακίου", ήταν πλαστή» είπε το θύμα του κυκλώματος στο Star.

Αυτή είναι η πλαστή επιταγή που του έδωσαν, ως δήθεν εγγύηση, ύψους 186.000 ευρώ.

Επιταγή


Η στημένη «αστυνομική επιχείρηση»

Ο χρυσοχόος είχε πειστεί και περίμενε να παραλάβει τις λίρες. Το ραντεβού δόθηκε. Ο φερόμενος υπαρχηγός εμφανίστηκε με μια βαλίτσα στα χέρια.

Τη στιγμή που το θύμα πήγε να την πάρει, εμφανίστηκαν τέσσερα άτομα με γιλέκα που έγραφαν «Police», ο ένας κρατούσε όπλο και μια γυναίκα κρατούσε αστυνομικό σήμα στα χέρια της.

«Ξαφνικά ανοίγει μια πόρτα και εμφανίζονται τέσσερις αστυνομικοί. Τρεις άνδρες και μια γυναίκα. Η γυναίκα είχε σήμα στα χέρια της, ένας είχε πιστόλι και οι άλλοι φορούσαν γιλέκα που έγραφαν Police και λένε "παράνομη διακίνηση λιρών, κατάσχονται". Περνάνε χειροπέδες (στον υπαρχηγό) και με βίαιο τρόπο μάλιστα, για να ρίξουν σε εμένα στάχτη», ανέφερε ο χρυσοχόος.

Το κύκλωμα μεταξύ άλλων έταζε και πανάκριβα οχήματα, όπως επίσης και ράβδους χρυσού.

