Διακοπές νερού την Τρίτη (25/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 25 Νοεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, EKTAKTH
ΣΕΠΟΛΙΑ
Κυδωνιών και Γράμμου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΕΓΑΡΑ, EKTAKTH
ΜΕΓΑΡΑ
Αγ. Σοφίας και 25ης Μαρτίου
