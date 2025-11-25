Αναστάτωση στο Ηράκλειο: Προσαγωγές για επίθεση σε βάρος οικογένειας Ισραηλινών
Στο κέντρο του Ηρακλείου παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί στο κέντρο της πόλης, στα στενά πέριξ της πλατείας Δασκαλογιάννη εξαιτίας της πορείας που πραγματοποιήθηκε υπέρ της Παλαιστίνης από άτομα που αντιτίθεται στην παρουσία του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris στο λιμάνι του Ηρακλείου.
Όπως αναφέρει το cretalive.gr, η Αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές διαδηλωτών καθώς λίγη ώρα νωρίτερα είχε σημειωθεί επεισόδιο σε βάρος οικογένειας Ισραηλινών στην πλατεία των Λιονταριών.
Αρκετοί πολίτες που βρίσκονταν στο κέντρο είδαν την κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ και τις προσαγωγές των υπόπτων.
Στο κέντρο του Ηρακλείου παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:45 ∙ LIFESTYLE
Eurovision: Μυστήριο γύρω από την αποχώρηση της Σλοβενίας
18:42 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ: Επίσημο! Ο Λάζαρος Ρότα παραμένει «κιτρινόμαυρος» μέχρι το 2030
18:27 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Δείτε Live - Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο «Forbes 30 under 30»
18:24 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Γάζα: Η σορός ενός ακόμη νεκρού ομήρου επέστρεψε στο Ισραήλ
17:36 ∙ ΑΠΟΨΕΙΣ