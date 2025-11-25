Αναστάτωση στο Ηράκλειο: Προσαγωγές για επίθεση σε βάρος οικογένειας Ισραηλινών

Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί στο κέντρο της πόλης, στα στενά πέριξ της πλατείας Δασκαλογιάννη εξαιτίας της πορείας που πραγματοποιήθηκε υπέρ της Παλαιστίνης από άτομα που αντιτίθεται στην παρουσία του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, η Αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές διαδηλωτών καθώς λίγη ώρα νωρίτερα είχε σημειωθεί επεισόδιο σε βάρος οικογένειας Ισραηλινών στην πλατεία των Λιονταριών.

Αρκετοί πολίτες που βρίσκονταν στο κέντρο είδαν την κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ και τις προσαγωγές των υπόπτων.

Στο κέντρο του Ηρακλείου παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας.

