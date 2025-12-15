Ν. Δένδιας: Ανακριβές ότι πήραμε πίσω την πρότασή μας για το SAFE

«Είναι συνταγματική υποχρέωση της κυβέρνησης και του υπουργού Άμυνας η αμυντική θωράκιση της Ελλάδας», δήλωσε στη Βουλή ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας,


Είναι ανακριβές ότι πήραμε πίσω την πρόταση μας για τη συμμετοχή μας στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μέσο δράσης για την ασφάλεια στην Ευρώπη (SAFE), τόνισε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, απαντώντας σε παρεμβάσεις αρχηγών κομμάτων, μετά την ομιλία του επί του κρατικού προϋπολογισμού 2026, στην ολομέλεια της Βουλής.

Αφού σημείωσε ότι το "SAFE"δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα δάνειο, και ότι η χώρα μας πρότεινε προγράμματα στο SAFE, που ήδη υπάρχουν στο εξοπλιστικό της πρόγραμμα, εξήγησε ότι ο λόγος που (η πρόταση) ανέβηκε στα 2,9 δισεκατομμύρια, ήταν επειδή η χώρα προέβαλε πάρα πολλές εναλλακτικές. «Τίποτα δεν έχει λήξει στο SAFE. Έχει ακόμα τρεις μήνες για να καταλήξουμε στο ποιά χώρα θα μετέχει, και πού. Όταν θα καταλήξουμε, θα έρθει στην επιτροπή εξοπλιστικών για έγκριση από την εθνική αντιπροσωπεία. Για την ώρα, το SAFE είναι ένα "μάτριξ" δυνατοτήτων. Θελήσαμε να έχουμε την ευρύτερη δυνατή πιθανότητα, για να επιλέξουμε με ποιόν και σε τί θα συνεργαστούμε» είπε ο κ. Δένδιας και πρόσθεσε: Ο αρμόδιος επίτροπος μας ζήτησε, το άθροισμα που θα γράφουμε, να είναι το άθροισμα του ήδη εγκριθέντος δάνειου. Διότι, θα υπάρξει και επανακατανομή από τα αδιάθετα. [. . .] Εμείς θελήσαμε να τα προλάβουμε όλα αυτά. Και επ'αυτού, διαψεύδοντας τα όσα εγράφησαν στον ελληνικό Τύπο, υπήρξε σαφής ανακοίνωση της ΕΕ ως προς το τι έχουμε κάνει και πώς. Παρακαλώ, να μην αναμασάμε κάτι το οποίο έχει αποδειχθεί λάθος. Ορθώς έγινε η υποβολή στο SAFE» είπε ο κ. Δένδιας, απαντώντας σε σχετικές αναφορές των επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Αλ. Χαρίτση, της Ελληνικής Λύσης, Κ. Βελόπουλου και της ΚΟ Νίκη, Δ. Νατσιού. «Ουδέποτε ζητήθηκε επανυποβολή του σχεδίου. Το "cover letter" αλλάξαμε, όσον αφορά το ποσό. Εμείς βάλαμε το μέγιστο ποσό, εάν υπάρξει αναδιανομή και εάν υπάρξει SAFE-2» είπε χαρακτηριστικά.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Χαρίτσης ζήτησε, επίσης, από τον κ. Δένδια να διευκρινίσει δήλωσή του ότι τα Ραφάλ δεν κάνουνε για το Αιγαίο, και ρώτησε εάν συμφωνεί με τον γγ του ΝΑΤΟ ότι πρέπει να προετοιμαζόμαστε για πόλεμο με τη Ρωσία. Ο κ. Βελόπουλος εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Τουρκία θα μπει στο SAFE διά της πλαγίας, μέσω Ιταλίας και Ισπανίας, και ρώτησε εάν ο κ. Δένδιας συμφωνεί με τους "ημίτρελλους" στην Ευρώπη που θέλουν πόλεμο με την πυρηνική Ρωσία. Ο κ. Νατσιός είπε ότι δεν ακούστηκε λέξη από τον υπουργό για την Κύπρο, και ότι στην "εισβολή των βαζιβουζούκων λαθρομεταναστών" το 2020, αυτοί που αντιστάθηκαν πρώτοι ήταν οι αγροτοκτηνορόφοι της περιοχής του Έβρου και τώρα η κυβέρνηση "γυρνά την πλάτη" στους αγρότες.

Ανταπαντώντας, ο κ. Δένδιας ζήτησε από τον κ. Χαρίτση να διαβάζει αυτό που ο ίδιος είπε: «Είπα ότι τα Ραφάλ είναι ένας πολύ ακριβός μηχανισμός για να τον χρησιμοποιούμε μόνο στον αντιαεροπορικό του ρόλο. Το Ραφάλ είναι ένα αεροσκάφος εξαιρετικά ακριβό, εξαιρετικών δυνατοτήτων, που μπορεί να πάει και να γυρίσει στην Κύπρο. Το να το δεσμεύσεις σε ρόλο αντιαεροπορικής προστασίας του Αιγαίου αδικεί τις δυνατότητες του. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ακατάλληλο για το Αιγαίο. Μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα από αυτό» εξήγησε ο κ. Δένδιας. Ως προς το τι είπε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, θα απευθύνετε την ερώτηση σας σε αυτόν, είπε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας και πρόσθεσε: «Δεν λογοδοτώ εδώ για οτιδήποτε έχει πει ο κύριος Ρούτε». Όσο για το θέμα της Κύπρου, ο κ. Δένδιας υπενθύμισε ότι «επανειλημμένως έχω πει, εγώ ο ίδιος, ότι η Κύπρος δεν κείται μακράν. Επανειλημμένως».



