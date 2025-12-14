Στα σκαριά δεύτερο πρόγραμμα SAFE για την ευρωπαϊκή άμυνα

Τι ανέφεραν δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι στο Reuters 

Newsbomb

Στα σκαριά δεύτερο πρόγραμμα SAFE για την ευρωπαϊκή άμυνα
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει μια δεύτερη έκδοση του προγράμματος δανείων SAFE, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η δεύτερη αυτή έκδοση θα είναι ύψους πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, για αμυντικά έργα, καθώς η Ευρώπη επιδιώκει να ενισχύσει την άμυνά της λόγω των αυξανόμενων φόβων για τη Ρωσία και των αμφιβολιών σχετικά με τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ για την ασφάλεια, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους της ΕΕ, που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε την Πέμπτη το βράδυ σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Politico στις Βρυξέλλες ότι το αρχικό πρόγραμμα ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ (176 δισεκατομμύρια δολάρια) είχε υπερκαλυφθεί σε τέτοιο βαθμό που ορισμένα μέλη της ΕΕ ζητούσαν πλέον ένα δεύτερο.

Οι δύο αξιωματούχοι της ΕΕ, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν εσωτερικές διαβουλεύσεις, δήλωσαν ότι η Επιτροπή εξετάζει ενεργά την ιδέα.

Πώς λειτούργησε το πρόγραμμα SAFE

Στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE, η ΕΕ δανείστηκε από κοινού χρήματα από την αγορά για να τα δανείσει στο κόστος στις κυβερνήσεις της ΕΕ για τα αμυντικά τους έργα. Για τις περισσότερες χώρες που δεν έχουν πιστοληπτική ικανότητα ΑΑΑ όπως η ΕΕ, αυτό σημαίνει σημαντική εξοικονόμηση.
Επιπλέον, τα δάνεια μπορούν να έχουν διάρκεια έως 45 έτη και περίοδο χάριτος 10 ετών για την αποπληρωμή του κεφαλαίου.

Η Επιτροπή έλαβε αιτήσεις για δάνεια αξίας περίπου 190 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του υφιστάμενου προγράμματος SAFE, γεγονός που υποδηλώνει ότι υπήρχε ισχυρή ζήτηση για μια δεύτερη έκδοση, δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους.

Ωστόσο, ο αξιωματούχος είπε ότι είναι πολύ νωρίς για να πει πόσα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο ενός δεύτερου προγράμματος. «Νομίζω ότι θα χρειαστεί να αναπτύξουμε αυτό το μέσο. Το ερώτημα είναι πότε», δήλωσε ο αξιωματούχος, υποδηλώνοντας ότι το επόμενο έτος θα μπορούσε να είναι η ιδανική στιγμή. «Υπάρχουν βάσιμα επιχειρήματα για το γιατί είναι σημαντικό να το έχουμε».

safe

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:15ΕΛΛΑΔΑ

Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη - Οι ώρες που τραβούν χειρόφρενο οι οδηγοί

13:13ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Επίσημα τρομοκρατική επίθεση οι πυροβολισμοί στη διάσημη παραλία Μποντάι - Στους 12 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών - Βίντεο

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Πυροβόλησαν πρώην πυγμάχο μέσα από όχημα - Στο νοσοκομείο με διαμπερές τραύμα στον μηρό

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ: Διεθνής κατακραυγή για την ένοπλη επίθεση

12:55ΚΟΣΜΟΣ

«Stranger things» σε ενδοεπικοινωνία μωρού: Οι ήχοι που πάγωσαν μια μητέρα στο Κολοράντο

12:53ΚΟΣΜΟΣ

Στα σκαριά δεύτερο πρόγραμμα SAFE για την ευρωπαϊκή άμυνα

12:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα ρίχνει το «κενό ΦΠΑ» κάτω από 10% - Πρωταθλήτρια Ευρώπης στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Mακελειό στην παραλία Μποντάι: Ελληνοαυστραλός δημοσιογράφος περιγράφει όλα όσα έγιναν στο Newsbomb- «Είναι η πιο δημοφιλής παραλία στην Αυστραλία»

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις - «Όχι σε προσχηματικό διάλογο», λένε συγκεντρωμένοι στα Μάλγαρα

12:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Να δείξουμε το καλό μας πρόσωπο» - Οι δηλώσεις του Λαφόν ενόψει του αγώνα με τον Βόλο

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ: Αυτός είναι ο ένας εκ των δύο δραστών

12:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς για ανάρτηση Μητσοτάκη: Ύβρις να μιλά για έμπρακτη στήριξη στους συνταξιούχους

12:03ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό σε εβραϊκή εκδήλωση στο Σίδνεϊ: Μήνυματα καταδίκης από το Ισραήλ - «Η αυστραλιανή κυβέρνηση φέρει την ευθύνη»

11:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο επεισόδιο με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έκλεισε το τηλέφωνο σε τηλεοπτική εκπομπή – Γιατί είπε «έτσι σκοτώνονται οι γυναίκες»

11:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή-Προϋπολογισμός 2026 - Λιβάνιος: Επιστολική ψήφος για τους Έλληνες του εξωτερικού και στις εθνικές εκλογές

11:35ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

YODO: Η εφαρμογή που γεφυρώνει τη «σιωπή» - Εσύ τι θες να ακούσουν οι δικοί σου όταν δεν θα'σαι πια εδώ;

11:34ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ: Η στιγμή που πολίτης αφοπλίζει ένοπλο δράστη

11:29LIFESTYLE

Ανδρομάχη: Το ξεχωριστό βίντεο με τον ενός έτους γιο της - «Τι δώρο μας έκανε ο Θεός»

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Κυνηγός βρήκε ανθρώπινη σορό - Εξετάζεται αν πρόκειται για τον 63χρονο αγνοούμενο

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Οινόη Ηλείας: 33χρονος βρέθηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας καταρρέει, νέα κακοκαιρία χτυπά την Ανατολική Μεσόγειο - Τι θα γίνει τα Χριστούγεννα

13:13ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Επίσημα τρομοκρατική επίθεση οι πυροβολισμοί στη διάσημη παραλία Μποντάι - Στους 12 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών - Βίντεο

11:34ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ: Η στιγμή που πολίτης αφοπλίζει ένοπλο δράστη

11:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο επεισόδιο με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έκλεισε το τηλέφωνο σε τηλεοπτική εκπομπή – Γιατί είπε «έτσι σκοτώνονται οι γυναίκες»

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Πυροβόλησαν πρώην πυγμάχο μέσα από όχημα - Στο νοσοκομείο με διαμπερές τραύμα στον μηρό

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ: Αυτός είναι ο ένας εκ των δύο δραστών

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην Αυστραλία: Πυροβολισμοί σε παραλία του Σίδνεϊ - Τουλάχιστον 12 νεκροί και 12 τραυματίες - Βίντεο

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Λογαριασμός νερού 7.000 ευρώ για κατανάλωση 1,5 εκατομμύριου λίτρων

22:55ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ζεστός βραχώδης πλανήτης με ατμόσφαιρα: Η ανακάλυψη της NASA που αλλάζει τα δεδομένα

12:55ΚΟΣΜΟΣ

«Stranger things» σε ενδοεπικοινωνία μωρού: Οι ήχοι που πάγωσαν μια μητέρα στο Κολοράντο

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Περικυκλώνει με 20 συστήματα αεράμυνας το «παλάτι - καταφύγιο» για την προστασία των δύο γιων του

20:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Πόπη με την Φεράρι «πανηγυρίζει» την παραπομπή της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Το «μάτι» της Τουρκίας μέσα στην ΕΑΒ όπου εκσυγχρονίζονται τα ελληνικά F-16 στην έκδοση Viper: Η φωτογραφία που μοιάζει κατασκοπευτική

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Οινόη Ηλείας: 33χρονος βρέθηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Κυνηγός βρήκε ανθρώπινη σορό - Εξετάζεται αν πρόκειται για τον 63χρονο αγνοούμενο

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Viral η γάτα «Μάξιμους» του πρωθυπουργού - Το αιλουροειδές επικοινωνιακό «όπλο» - Βίντεο

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Το Ρουμλούκι και η σχέση του… με τον Μέγα Αλέξανδρο

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν και τι ώρα

11:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Μπορώ να ζήσω και να πραγματοποιήσω το αμερικανικό όνειρο μου εδώ, στην Αθήνα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ