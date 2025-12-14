Στα σκαριά δεύτερο πρόγραμμα SAFE για την ευρωπαϊκή άμυνα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει μια δεύτερη έκδοση του προγράμματος δανείων SAFE, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η δεύτερη αυτή έκδοση θα είναι ύψους πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, για αμυντικά έργα, καθώς η Ευρώπη επιδιώκει να ενισχύσει την άμυνά της λόγω των αυξανόμενων φόβων για τη Ρωσία και των αμφιβολιών σχετικά με τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ για την ασφάλεια, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους της ΕΕ, που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε την Πέμπτη το βράδυ σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Politico στις Βρυξέλλες ότι το αρχικό πρόγραμμα ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ (176 δισεκατομμύρια δολάρια) είχε υπερκαλυφθεί σε τέτοιο βαθμό που ορισμένα μέλη της ΕΕ ζητούσαν πλέον ένα δεύτερο.

Οι δύο αξιωματούχοι της ΕΕ, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν εσωτερικές διαβουλεύσεις, δήλωσαν ότι η Επιτροπή εξετάζει ενεργά την ιδέα.

Πώς λειτούργησε το πρόγραμμα SAFE

Στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE, η ΕΕ δανείστηκε από κοινού χρήματα από την αγορά για να τα δανείσει στο κόστος στις κυβερνήσεις της ΕΕ για τα αμυντικά τους έργα. Για τις περισσότερες χώρες που δεν έχουν πιστοληπτική ικανότητα ΑΑΑ όπως η ΕΕ, αυτό σημαίνει σημαντική εξοικονόμηση.

Επιπλέον, τα δάνεια μπορούν να έχουν διάρκεια έως 45 έτη και περίοδο χάριτος 10 ετών για την αποπληρωμή του κεφαλαίου.

Under the up to €800 billion REARM Europe plan, we’re creating a new loan instrument for EU countries.



SAFE.



For ‘Security Action for Europe.’



Up to €150 billion to scale up our defence industry, and fast.



Exactly what we need right now. pic.twitter.com/87WYrCWoSO — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 11, 2025

Η Επιτροπή έλαβε αιτήσεις για δάνεια αξίας περίπου 190 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του υφιστάμενου προγράμματος SAFE, γεγονός που υποδηλώνει ότι υπήρχε ισχυρή ζήτηση για μια δεύτερη έκδοση, δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους.

Ωστόσο, ο αξιωματούχος είπε ότι είναι πολύ νωρίς για να πει πόσα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο ενός δεύτερου προγράμματος. «Νομίζω ότι θα χρειαστεί να αναπτύξουμε αυτό το μέσο. Το ερώτημα είναι πότε», δήλωσε ο αξιωματούχος, υποδηλώνοντας ότι το επόμενο έτος θα μπορούσε να είναι η ιδανική στιγμή. «Υπάρχουν βάσιμα επιχειρήματα για το γιατί είναι σημαντικό να το έχουμε».

