Ανεπιθύμητος στην Ελλάδα Αλβανός δημοσιογράφος - Η προκλητική ανάρτηση για την Κόνιτσα

Ισόβια απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα επιβλήθηκε στον Αλβανό δημοσιογράφο Αρτάν Χότζα, ο οποίος επιχείρησε να μπει στη χώρα από τον μεθοριακό σταθμό της Κακαβιάς.

Ο Χότζα κηρύχθηκε ανεπιθύμητος (persona non grata) για την Ελλάδα, με αποτέλεσμα να του απαγορευθεί οριστικά η διέλευση από το ελληνικό έδαφος.

Όπως αναφέρει το epiruspost, κατά τον έλεγχο των ταξιδιωτικών του εγγράφων, οι ελληνικές αρχές τον ενημέρωσαν ότι τίθεται σε καθεστώς ισόβιας απαγόρευσης εισόδου, καθώς θεωρείται «απειλή για τη δημόσια τάξη και την εσωτερική ασφάλεια».

Ο Χότζα έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις ελληνικές υπηρεσίες λόγω των ακραίων εθνικιστικών του τοποθετήσεων και της συστηματικής προώθησης της ιδέας της «Μεγάλης Αλβανίας».

Χαρακτηριστικό περιστατικό θεωρείται η επίσκεψή του στην Κόνιτσα, κατά την οποία είχε διαμαρτυρηθεί δημόσια για την απουσία αλβανικής σημαίας. Συγκεκριμένα είχε σταθεί κάτω από ένα σημείο της ιστορικής γέφυρας όπου είναι τοποθετημένη η ελληνική σημαία και έκανε με τα χέρια του το σύμβολο της Μεγάλης Αλβανίας.

«Ελλείψει κόκκινης σημαίας στην πέτρινη γέφυρα των 150 ετών… έκανα τον αετό με τα δύο κεφάλια…» ανέφερε σε σχετική του ανάρτηση.

Έντονη ήταν η αντίδραση της Ένωσης Αλβανών Δημοσιογράφων (UGSH), η οποία κάνει λόγο για «ακραίο μέτρο» και υποστηρίζει ότι η Ελλάδα έχει αυξήσει «παράλογα» τα μέτρα απαγόρευσης σε βάρος Αλβανών δημοσιογράφων.

Η UGSH αναφέρει ότι αντίστοιχες απαγορεύσεις έχουν επιβληθεί στο παρελθόν στους δημοσιογράφους Marin Mema και Enrik Mehmeti, ενώ άλλοι δημοσιογράφοι έχουν προσαχθεί ή καθυστερηθεί σε σύνορα και αεροδρόμια «χωρίς σαφή αιτιολόγηση».