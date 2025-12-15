Κωνσταντίνος Κυρανάκης για την απώλεια της μητέρας του: «Ήξερε ότι θα φύγει και μας αποχαιρέτησε»

Για την απώλεια της μητέρας του, την σχέση με τον πατέρα του και το όνομα που σκέφτονται να δώσουν με τη σύζυγό του στο δεύτερο παιδί τους, μίλησε, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης σε συνέντευξή του στο YouTube.

«Ο γιος μας θα πάρει το όνομα Βασίλης. Είναι το όνομα του πεθερού μου και μου αρέσει πολύ. Προσπαθώ δύο φορές την εβδομάδα να βάζω εγώ για ύπνο την κόρη μας. Τον γιο μας δεν μπορώ ακόμα γιατί είναι πολύ μικρός. Τα Σαββατοκύριακα τα αφιερώνω εξολοκλήρου στα παιδιά γιατί αυτή ηλικία δεν θα ξανά έρθει, τα χρόνια περνάνε. Πρέπει να βρούμε τα πατήματά μας με τα δύο παιδιά γιατί τα δύο παιδιά είναι άλλη πίστα από το ένα. Δεν ξέρω αν θα κάνουμε τρίτο παιδί», δήλωσε αρχικά ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Είναι μία δύσκολη καθημερινότητα κυρίως για εκείνη αλλά και για μένα. Να ευχαριστήσουμε τους γονείς της, τους παππούδες των παιδιών, οι οποίοι βάζουν τεράστια πλάτη. Ειδικά την πεθερά μου την αγαπώ πολύ», πρόσθεσε ο υφυπουργός Μεταφορών.

Στη συνέχεια, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε για τον πατέρα του, λέγοντας: «Έχω πολύ μικρή επαφή με τον πατέρα μου. Τον συνάντησα πρόσφατα. Είναι κάτι για το οποίο δεν θέλω να συζητήσω πάρα πολύ ανοιχτά. Την τελευταία φορά που τον είδα ήταν την ημέρα της κηδείας της μητέρας μου. Οπότε, δεν είναι κάτι που είμαι έτοιμος να μιλήσω, θέλω να το κρατήσω για μένα».

«Η μητέρα μου έδινε τη δική της μάχη, όπως πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα. Πάλευε πολλά χρόνια αλλά ειδικά τα τελευταία δύο ήταν η πιο δύσκολη μάχη. Θεωρώ ότι η ίδια τον νίκησε τον καρκίνο με τον δικό της πολύ ιδιαίτερο και μάχιμο τρόπο. Μέχρι την τελευταία εβδομάδα ήταν όρθια. Είμαι πραγματικά πιο γαλήνιος μέσα μου. Η μητέρα μου, επειδή ήξερε ότι “φεύγει” και ότι έρχεται αυτή η στιγμή, αποχαιρέτησε όλη της την οικογένεια, όλους τους ανθρώπους που ήθελε να αποχαιρετήσει», σημείωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης για την απώλεια της μητέρας του.

