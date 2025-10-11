Θρήνος για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη: Πέθανε η μητέρα του

Με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης γνωστοποίησε τον θάνατο της μητέρας του. Ο βουλευτής αποχαιρέτησε τη μητέρα του με λόγια αγάπης.

«Σε ευχαριστώ που με μεγάλωσες μόνη σου με τόση υπομονή και δύναμη. Σε ευχαριστώ που μου δίδαξες να ζω χωρίς να σταματώ ποτέ την προσπάθεια. Σε ευχαριστώ που μου έμαθες να έχω πίστη στο Θεό», έγραψε μεταξύ άλλων.

Η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη συγκίνησε τους διαδικτυακούς του φίλους, που έσπευσαν να του εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους.

https://www.instagram.com/p/DPqYCopjJ6d/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ολόκληρη η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη:

Καλό Παράδεισο μανούλα.. Έφυγες για τον ουρανό να ξεκουραστείς και να μας φροντίζεις από ψηλά.

Δεν σε νίκησε ο καρκίνος, εσύ νίκησες γιατί δεν τον άφησες να σου στερήσει ότι αγαπούσες μέχρι την τελευταία ώρα. Ήσουν δυνατή και περήφανη.

Θα σε αγαπώ για πάντα❤️



