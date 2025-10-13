Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Το τελευταίο «αντίο» στη μητέρα του - Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Στην τελευταία της κατοικία συνόδευσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης το μεσημέρι της Δευτέρας (13/10) την μητέρα του, Ελένη, που έφυγε από τη ζωή.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Η κηδεία της Ελένης Κυρανάκη που πάλεψε με τον καρκίνο και έφυγε από τη ζωή στα 75 της χρόνια έγινε στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Αθήνα.

Το «παρών» έδωσαν μέλη της κυβέρνησης όπως ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.





«Καλό Παράδεισο μανούλα.. Έφυγες για τον ουρανό να ξεκουραστείς και να μας φροντίζεις από ψηλά. Σε ευχαριστώ που με μεγάλωσες μόνη σου με τόση υπομονή και δύναμη. Σε ευχαριστώ που μου δίδαξες να ζω χωρίς να σταματώ ποτέ την προσπάθεια. Σε ευχαριστώ που μου έμαθες να έχω πίστη στο Θεό. Δεν σε νίκησε ο καρκίνος, εσύ νίκησες γιατί δεν τον άφησες να σου στερήσει ότι αγαπούσες μέχρι την τελευταία ώρα. Ήσουν δυνατή και περήφανη. Θα σε αγαπώ για πάντα» κατέληγε στην ανάρτησή του», έγραψε στην ανάρτηση με την οποία την αποχαιρέτησε την μητέρα του.