Διακοπή κυκλοφορίας σε Πειραιώς και Πέτρου Ράλλη στο ύψος Χαμοστέρνας

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οδηγοί και πεζοί στην οδό Λεωφόρος Πειραιώς· σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα μεταξύ Πέτρου Ράλλη και Χαμοστέρνας.

Αιτία, η συσσώρευση υδάτων που καθιστά το οδόστρωμα επικίνδυνο και ανέφικτη τη διέλευση οχημάτων.

Οι ρυθμίσεις ισχύουν και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, τόσο προς Πειραιά όσο και προς Αθήνα.

Η τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν το σημείο και να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι να αποκατασταθεί η κανονική ροή.