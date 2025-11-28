Κακοκαιρία Adel: Μεγάλα προβλήματα στην Αθήνα - Μεταφέρουν κόσμο με καρότσες στον ΗΣΑΠ του Μοσχάτου

Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία Adel στην Αττική. Άνθρωποι του Δήμου Μοσχάτου μετέφεραν κόσμο σε καρότσες στον σταθμό του ηλεκτρικού λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης.

Κατά τις 6 το πρωί και έπειτα καταγράφηκε χαλαζόπτωση σε αρκετά σημεία, με κάθε λίγα δευτερόλεπτα να «πέφτει» κεραυνό και να ηχούν βροντές. Δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια στο κέντρο της Αθήνας.

Κακοκαιρία Adel: Έκτακτο δελτίο - Μέχρι πότε και πού συνεχίζονται τα έντονα φαινόμενα

Την προέλασή της με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο τμήμα της χώρας συνεχίζει η κακοκαιρία Adel και την Παρασκευή (28/11).

Έντονα καιρικά φαινόμενα παρουσιάστηκαν στην Αττική και τους δρόμους να γίνονται ποτάμια και τα οποία θα αρχίσουν να κοπάζουν από το μεσημέρι και μετά.

Το καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα συνεχίζει να επηρεάζει σήμερα Παρασκευή (28-11-25) με βροχές και καταιγίδες όλη σχεδόν τη χώρα, ενώ το Σάββατο (29-11-25) θα περιοριστεί στο ανατολικό Αιγαίο.

Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

Σήμερα Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι αργά το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

β. στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και το μεσημέρι

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

δ. στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα

Στην Αττική τα ισχυρά φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες.

Αύριο Σάββατο (29-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι

β. στα Δωδεκάνησα μέχρι αργά το απόγευμα

Διαβάστε επίσης