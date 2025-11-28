Κακοκαιρία Adel: Σήμερα το πιο δύσκολο 24ωρο - Ισχυρά φαινόμενα στην Αττική

Σαρωτικό «χτύπημα» της κακοιρίας Adel σε αρκετές περιοχές της χώρας

Κακοκαιρία Adel: Σήμερα το πιο δύσκολο 24ωρο - Ισχυρά φαινόμενα στην Αττική
Eurokinissi
Σε «κόκκινο» συναγερμό είναι η Πολιτική Προστασία, με την κακοκαιρία Adel να «σαρώνει» την χώρα.

Ήδη εκδηλώνονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Αττική, Βόρειο Αιγαίο, Μακεδονία, Δωδεκάνησα, ενώ σε αρκετές περιοχές σημειώθηκαν σφοδρές χαλαζοπτώσεις.

Στο «έλεος» της κακοκαιρίας η Αθήνα - Μεγάλα προβλήματα σε προάστια της Αττικής

Η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά στην Πειραιώς και στην Πέτρου Ράλλης λόγω συγκέντρωσης υδάτων – ως συνήθως – στο ύψος της Χαμοστέρνας, ενώ έπεσαν δέντρα σε Σαρωνίδα και Ηλιούπολη.

Η Λεωφόρος Βουλιαγμένης, στο ύψος της Γλυφάδας, και στο ρεύμα προς Γλυφάδα έχει μετατραπεί σε ποτάμι, όπως και η Λεωφόρος Ποσειδώνος.

Στο «κόκκινο» Κηφισός και Ποσειδώνος - Καθυστερήσεις 25' στην Αττική Οδό

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η εικόνα στους δρόμους της Αττικής το πρωί της Παρασκευής (28/11) με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις ενώ η κακοκαιρία Adel δείχνει τα «δόντια» της, με έντονες βροχοπτώσεις να σημειώνονται από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο Κηφισός βρίσκεται στο «κόκκινο» από το Αιγάλεω έως και τη Νέα Ιωνία και στα δύο ρεύματα. Αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται στην Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά, από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιό Φάληρο, στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως την Ελευσίνα, στην Κατεχάκη από τον κόμβο με την Περιφ. Υμηττού έως τη Μεσογείων και στη Συγγρού, στο ρεύμα προς Αθήνα.

screenshot-485.jpg

Την ίδια ώρα καθυστερήσεις έως 30 λεπτών παρατηρούνται στην Περιφ. Υμηττού, από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας, και 25 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Ανθούσα έως Κηφισίας.

Μέχρι και λίγο πριν τις 7:30 το πρωί η πυροσβεστική είχε δεχθεί 35 κλήσεις για κοπές δέντρων στην Αττική.

Κλειστά σχολεία σε Πεντέλη και Διόνυσο - Πού αλλού δεν θα γίνει μάθημα

Τα σχολεία σε Διόνυσο και Πεντέλη κλείνουν εσπευσμένα με γονείς να επιστρέφουν να πάρουν τους μαθητές.

Συστάσεις προς τους πολίτες

Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις, να μειώνουν ταχύτητα και να αποφεύγουν σημεία με συσσώρευση υδάτων, καθώς αρκετοί δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Παράλληλα, συστήνεται στους πεζούς και στους κατοίκους περιοχών με ιστορικό πλημμυρών να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, παρακολουθώντας τις έκτακτες ανακοινώσεις της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ για την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

Ανακοίνωση Δήμου Σπάτων–Αρτέμιδος

Προσωρινή μη λειτουργία σχολικών μονάδων στα Σπάτα λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και των συνεχών βροχοπτώσεων, σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης στην περιοχή των Σπάτων, οι οποίες επηρεάζουν τη λειτουργία σχολικών μονάδων.

Για σήμερα δεν θα λειτουργήσουν οι ακόλουθες σχολικές μονάδες:

  • 1ο Νηπιαγωγείο Σπάτων
  • 2ο Νηπιαγωγείο Σπάτων
  • 5ο Νηπιαγωγείο Σπάτων
  • 1ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων
  • Γυμνάσιο Σπάτων
  • Λύκειο Σπάτων

Δήμος Ευρώτα – Κλειστά όλα τα σχολεία

Ο Δήμος Ευρώτα ανακοίνωσε γενική αναστολή λειτουργίας όλων των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και του ΕΕΕΕΚ Ευρώτα.

Η απόφαση ελήφθη λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και με στόχο:

  • την ασφάλεια μαθητών,

  • την αποφυγή ατυχημάτων κατά τη μετακίνηση,

  • την προστασία εκπαιδευτικών και γονέων.

Ισχύει για:

  • Νηπιαγωγεία

  • Δημοτικά

  • Γυμνάσια

  • Λύκεια

  • Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς

  • ΕΕΕΕΚ Ευρώτα

Χίος – Κλειστό το 3ο Γυμνάσιο Χίου

Με απόφαση του δημάρχου Χίου, το 3ο Γυμνάσιο Χίου θα παραμείνει κλειστό, ενώ τα μαθήματα θα γίνουν εξ αποστάσεως μέσω Webex.

Η απόφαση ήρθε μετά από:

  • πρόβλεψη για έντονα καιρικά φαινόμενα

  • καταγγελία του Συλλόγου Γονέων για εισροή υδάτων στο σχολικό κτήριο την προηγούμενη ημέρα

  • ανάγκη άμεσης προστασίας μαθητών και προσωπικού

Ο δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής υπέγραψε την απόφαση αργά το βράδυ της Πέμπτης 27/11, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι «η αποφυγή ατυχημάτων και η διασφάλιση της ασφάλειας των μαθητών».

Kλειστά σχολεία στο Κιλκίς

Σήμερα Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, τα σχολεία όλων των βαθμίδων στον Δήμο θα παραμείνουν κλειστά λόγω του εορτασμού των Πολιούχων και Προστατών «Πεντεκαίδεκα Μαρτύρων». Η τοπική αργία αφορά όλες τις εκπαιδευτικές δομές, από τους παιδικούς σταθμούς έως και τα λύκεια, προσφέροντας στους μαθητές μια εμβόλιμη τριήμερη ανάπαυλα πριν την επιστροφή τους στις τάξεις τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου.

Η απόφαση του Δήμου προβλέπει ότι:

  • Κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

  • Η αργία αφορά επίσης Νηπιαγωγεία, Παιδικούς Σταθμούς, ΚΔΑΠ και κάθε δομή που λειτουργεί υπό τη δημοτική ομπρέλα.

  • Τα μαθήματα θα ξαναρχίσουν κανονικά τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου.

Η καθιερωμένη εορτή προς τιμήν των τοπικών Αγίων αποτελεί σημαντικό θεσμό για την περιοχή, με πλήθος θρησκευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων να πλαισιώνουν την ημέρα.

