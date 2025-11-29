Κινητοποίηση της Παλαιστινιακής Παροικίας Ελλάδος στο Πάρκο Ελευθερίας – Δείτε εικόνες
Συγκέντρωση της Παλαιστινιακής Παροικίας Ελλάδος στο Πάρκο Ελευθερίας και πορεία προς την ισραηλινή πρεσβεία
Με σύνθημα «Η μνήμη αντιστέκεται. Η εικόνα γίνεται φωνή και η φωνή γίνεται δρόμος», η Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδος πραγματοποίησε σήμερα (29/11) κινητοποίηση αλληλεγγύης στο παλαιστινιακό λαό, στο Πάρκο Ελευθερίας.
«Επειδή η αλληλεγγύη δεν είναι στιγμή, είναι συνέχεια. Είναι οι άνθρωποι που συναντιούνται, που μοιράζονται την αλήθεια, που αρνούνται να σωπάσουν όταν η αδικία φωνάζει», τονίζει η Παροικία.
«Στεκόμαστε δίπλα στον παλαιστινιακό λαό, που δεν σταμάτησε ποτέ να διεκδικεί το αυτονόητο: Γη, ζωή, ελευθερία», επισημαίνεται στην ανακοίνωση, με εκατοντάδες πολίτες να έχουν συγκεντρωθεί στην πλατεία και να κρατούν πανό και σημαίες της Παλαιστίνης. Η κινητοποίηση θα λήξει μετά το πέρας της πορείας προς την ισραηλινή πρεσβεία.