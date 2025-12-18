Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας, Μεσογείων, Αττική οδός και κέντρο Αθήνας

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να εντοπίζονται στον Κηφισό, στην Κηφισίας και στη Μεσογείων.

Όπως φαίνεται στον χάρτη που ακολουθεί, οι περισσότεροι δρόμοι του λεκανοπεδίου είναι «κόκκινοι», με τον Κηφισό να έχει κίνηση σχεδόν σε όλο το μήκος του, από τον Πειραιά μέχρι τη Λυκόβρυση και στα δύο ρεύματα.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Κηφισίας, από το κέντρο έως το Μαρούσι αλλά και στη Μεσογείων από το κέντρο έως το ύψος της Αγίας Παρασκευής.

Την ίδια ώρα, καθυστερήσεις υπάρχουν στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας. Συγκεκριμένα σε Πειραιώς, Πανεπιστημίου, Σταδίου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Συγγρού, Καλλιρόης, Αρδηττού.

Κίνηση υπάρχει επίσης στη λεωφόρο Βουλιαγμένης και στην παραλιακή καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Αναφορικά με την Αττική οδό, υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

άνω των 30΄ από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Πειραιά και καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20΄-25΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης.