Γιώργος Παπαδάκης: Υπέστη έμφραγμα στο Κολωνάκι - Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε στο Λαϊκό

Γιώργος Παπαδάκης: Υπέστη έμφραγμα στο Κολωνάκι - Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε στο Λαϊκό
Στο Λαϊκό νοσοκομείο μεταφέρθηκε επειγόντως ο Γιώργος Παπαδάκης, ο οποίος ενώ βρισκόταν στο Κολωνάκι

