Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 13 Ιανουαρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 13 Ιανουαρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Κήρυξαν τον πόλεμο σε κυβέρνηση και κοινωνία

Ελεύθερος Τύπος: 1.221 προσλήψεις έως τα τέλη Ιανουαρίου

Η Καθημερινή: "Όχι" στο παρά πέντε από τους σκληρούς των μπλόκων

Τα Νέα: Χάθηκαν στο μέτρημα

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Βολιβία: Τουλάχιστον 11 νεκροί σε τροχαίο - 14χρονος στο τιμόνι του οχήματος

07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέος χιονιάς - Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 13 Ιανουαρίου

07:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πόσα κέρδισαν 671.586 παλαιοί συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά - Αναλυτικοί πίνακες

06:57ΚΟΣΜΟΣ

«Απλώς συνέχιζαν να σκοτώνουν»: Μαρτυρίες από τη φονική καταστολή των διαδηλώσεων από τους μουλάδες του Ιράν

06:40BOMBER

Όταν η διαφήμιση γίνεται σχιζοφρένεια

06:36WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι «ανοίγουν» σπήλαιο ηλικίας 40.000 ετών ξαναγράφοντας την ανθρώπινη Ιστορία

06:36ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: «Αιώνια» μάχη για τον δεύτερο τίτλο της σεζόν - Η ώρα και το κανάλι

06:32LIFESTYLE

Ο ALPHA «χτυπά» τον ανταγωνισμό με σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη

06:28WHAT THE FACT

Τρίτη και 13: Γιατί θεωρείται γρουσούζικη η σημερινή ημέρα

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Βασίλισσα Ελισάβετ: 100 χρόνια από το ατύχημα που θα άλλαζε την ιστορία της σύγχρονης Αγγλίας

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο απλός λόγος της «άνετης» εισβολής των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα - Τα συστήματα αεράμυνας δεν ήταν συνδεδεμένα με ραντάρ

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποκωδικοποιώντας την παρουσίαση της «Ιθάκης» στη Θεσσαλονίκη - Τι σηματοδοτεί το πάνελ, τι θα πει ο Αλέξης Τσίπρας

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Ποιο είναι το UAV κρούσης Geran-5 που η Ρωσία χρησιμοποίησε για πρώτη φορά εναντίον της Ουκρανίας

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέλος ο διάλογος: Η κυβέρνηση προχωρά σε εφαρμογή του νόμου και της τάξης μετά την ακύρωση της συνάντησης από τους αγροτοσυνδικαλιστές

06:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Airbnb: Το ψηφιακό «μάτι» της ΑΑΔΕ βάζει τέλος στην απόκρυψη εισοδημάτων - «Τσουχτερά» τα πρόστιμα

06:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρούν τα φαινόμενα αλλά επιμένει ο παγετός – Πρόβλεψη για νέο κύμα χιονοπτώσεων

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα - Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Γιατί ψάχνει η ΕΛ.ΑΣ. στου Ζωγράφου - Η επικοινωνία με τον ηλικιωμένο, τα κοσμήματα και το δεύτερο κινητό

05:46ΚΟΣΜΟΣ

Βουτηγμένη στο αίμα η λαϊκή εξέγερση στο Ιράν: Ξεπέρασαν τους 640 οι νεκροί – Ο Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς και εξετάζει τις επόμενες κινήσεις

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα έχουμε Αλκυονίδες μέρες φέτος

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η κατάρρευση της La Niña ξεκινά - Πώς επηρεάζει την Ελλάδα για το χειμώνα του 2026

06:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος αντικυκλώνας φέρνει καλοκαιρία - Πότε φαίνεται η επόμενη πολική εισβολή από το ECMWF

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

06:00ΕΛΛΑΔΑ

19:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μην αποταμιεύετε πια για τη σύνταξη»: Η τολμηρή πρόβελψη Μασκ σε Ελληνοαμερικανό για το μέλλον

06:36ΑΘΛΗΜΑΤΑ

06:28WHAT THE FACT

06:24ΚΟΣΜΟΣ

06:00ΚΑΙΡΟΣ

07:07ΚΑΙΡΟΣ

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η ιστορία ηλικιωμένης που ζει σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο – «Θέλω να δουλέψω, είμαι γερή κράση»

06:32LIFESTYLE

06:12ΚΟΣΜΟΣ

11:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει άμεσα το τοπίο τις επόμενες ώρες - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

10:42ΚΟΣΜΟΣ

Ούτε η Βενεζουέλα, ούτε η Αργεντινή: Αυτή είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στη Λατινική Αμερική

09:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Πάτρα με την εξαφάνιση της Λόρας - Μαρτυρίες για ηλικιωμένο άνδρα που είχε ραντεβού με το κορίτσι

08:03WHAT THE FACT

Η ανθρωπότητα μόλις έλαβε ένα σήμα 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Βίντεο δείχνει την 16χρονη Λόρα που αγνοείται από το Ρίο - Έφτασε στην Αθήνα με ταξί

