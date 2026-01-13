Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 13 Ιανουαρίου

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Κήρυξαν τον πόλεμο σε κυβέρνηση και κοινωνία

Ελεύθερος Τύπος: 1.221 προσλήψεις έως τα τέλη Ιανουαρίου

Η Καθημερινή: "Όχι" στο παρά πέντε από τους σκληρούς των μπλόκων

Τα Νέα: Χάθηκαν στο μέτρημα

