Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 13 Ιανουαρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου
00.00/
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Κήρυξαν τον πόλεμο σε κυβέρνηση και κοινωνία
Ελεύθερος Τύπος: 1.221 προσλήψεις έως τα τέλη Ιανουαρίου
Η Καθημερινή: "Όχι" στο παρά πέντε από τους σκληρούς των μπλόκων
Τα Νέα: Χάθηκαν στο μέτρημα
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:02 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 13 Ιανουαρίου
06:40 ∙ BOMBER
Όταν η διαφήμιση γίνεται σχιζοφρένεια
06:36 ∙ WHAT THE FACT
Αρχαιολόγοι «ανοίγουν» σπήλαιο ηλικίας 40.000 ετών ξαναγράφοντας την ανθρώπινη Ιστορία
10:23 ∙ ΚΑΙΡΟΣ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος