Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 14 Ιανουαρίου
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Τα... κόκκινα τρακτέρ ορέγονται πραξικόπημα
Ελεύθερος Τύπος: Θετικό κλίμα με αγρότες
Η Καθημερινή: Δεσμεύσεις στο Μαξίμου, τελεσίγραφο στα μπλόκα
Τα Νέα: Σούπερ επένδυση No2
14 Ιανουαρίου
