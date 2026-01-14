Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 14 Ιανουαρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 14 Ιανουαρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Τα... κόκκινα τρακτέρ ορέγονται πραξικόπημα

Ελεύθερος Τύπος: Θετικό κλίμα με αγρότες

Η Καθημερινή: Δεσμεύσεις στο Μαξίμου, τελεσίγραφο στα μπλόκα

Τα Νέα: Σούπερ επένδυση No2

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πυροβολούν σκόπιμα τους διαδηλωτές στο κεφάλι και τα μάτια - Συγκλονιστικές μαρτυρίες από γιατρούς

07:35ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι τεχνολογίες από το «μέλλον» που είδαμε στη CES 2026

07:19ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Πριν από 2 χρόνια προσπάθησε να εξαφανιστεί από σχολική εκδρομή στην Ισπανία

07:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το τέλος της ΑΙ; Μηχανικοί θέλουν να «δηλητηριάσουν» τα σύνολα δεδομένων για την εκπαίδευση chatbots

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (14/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:01ΚΥΠΡΟΣ

Γιώργος Βασιλείου: Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της Κύπρου – Το πολυσχιδές έργο του

06:57ΚΟΣΜΟΣ

Ένας γλύπτης, ένας έφηβος ποδοσφαιριστής και ένας κομμωτής – Οι ανθρώπινες ιστορίες πίσω από τους νεκρούς των διαδηλώσεων στο Ιράν

06:56ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Paramount στέλνει στα δικαστήρια τη Warner Bros για τη συμφωνία με το Netflix

06:48ΕΛΛΑΔΑ

06:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα: Πού οφείλεται το άνοιγμα της «ψαλίδας» στα 532 ευρώ

06:37ΚΟΣΜΟΣ

«Νανούρισμα αυτοκτονίας»: Άνδρας αυτοπυροβολήθηκε μετά από τραγούδι που του έγραψε το ChatGPT

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Μια και… έξω για τους «4» με Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός – Άρης

06:32LIFESTYLE

Eurovision: Ανατροπή με τα στοιχήματα για τον εθνικό τελικό

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο «μυστικό όπλο» της Κίνας: Η υπερπρεσβεία που θα μπορεί να κατασκοπεύει όλη την Ευρώπη - Πάνω από 200 μυστικά δωμάτια κάτω από το έδαφος

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε νέα φάση το αγροτικό: «Μετωπική» κυβέρνησης-αντιπολίτευσης στα μπλόκα της Πανελλαδικής Συντονιστικής

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Ανατιμήσεις φωτιά σε βασικά τρόφιμα με το... καλημέρα του 2026

06:19ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πότε είναι φέτος - Οι αργίες της χρονιάς

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Διάρρηξη θυρίδων: Πόσο ευάλωτα είναι τα lockers στις ορέξεις των επιτήδειων -Οι δικλείδες ασφαλείας

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Φανάρι – Μόσχα: Νέο «σχίσμα» στην Ορθοδοξία - Η κόντρα για την Εκκλησία του Μαυροβουνίου

16:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή; Η προϋπόθεση του Σιβηρικού Αντικυκλώνα και η ταλάντωση Madden - Julian

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Σημαντική αύξηση στα αποθέματα νερού από την αρχή του 2026: Ακόμη 70 εκατ. κυβικά μπήκαν στους ταμιευτήρες - Αναλυτικά γραφήματα

07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέος χιονιάς - Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

07:19ΕΛΛΑΔΑ

14:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απογοητευμένος ο Χρήστος Τζόλης: «Δεν περίμενα ότι δεν θα κερδίσω το Χρυσό Παπούτσι»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 13/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 11.000.000 ευρώ

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:01ΚΥΠΡΟΣ

06:57ΚΟΣΜΟΣ

09:48LIFESTYLE

Σάλος με κατάστημα εστίασης: Χρησιμοποιεί τον Γιώργο Παπαδάκη με ΑΙ για να διαφημίσει καφέ

22:59ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega τζακ ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει το Τζόκερ στην κλήρωση της Πέμπτης (15/1)

06:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με λιακάδα και άνοδο της θερμοκρασίας η Τετάρτη – Πότε θα επιστρέψουν τα χιόνια

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρόβλημα στο νησί των Ιωαννίνων: Βλάβη στην πλατφόρμα που το συνδέει με την ηπειρωτική χώρα

23:19LIFESTYLE

Επιστρέφει στη μουσική ο Πασχάλης Τερζής: Σε λίγες ημέρες κυκλοφορεί το νέο του τραγούδι δια χειρός Χρήστου Νικολόπουλου

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα απειλούν οι σκληροί των μπλόκων - «Δεν εκβιαζόμαστε» διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο «μυστικό όπλο» της Κίνας: Η υπερπρεσβεία που θα μπορεί να κατασκοπεύει όλη την Ευρώπη - Πάνω από 200 μυστικά δωμάτια κάτω από το έδαφος

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Διάρρηξη θυρίδων: Πόσο ευάλωτα είναι τα lockers στις ορέξεις των επιτήδειων -Οι δικλείδες ασφαλείας

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού: Αποχωρεί από το Δ.Σ του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών - «Καρφιά» σε όσους την κατηγόρησαν

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος βοηθά τη Λόρα να σβήσει τα ίχνη της - Πούλησε κοσμήματα σε ενεχυροδανειστήριο της Αθήνας

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

