Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 16 Ιανουαρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 16 Ιανουαρίου

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 16 Ιανουαρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: 5 επιδόματα έρχονται και φουσκώνουν τον μισθό!

Ελεύθερος Τύπος: Ισχυρή Ελλάδα

Η Καθημερινή: Συνωστισμός στα Επείγοντα λόγω γρίπης

Τα Νέα: Η μεγάλη απογραφή

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 16 Ιανουαρίου

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μαρούσι: Βρέθηκε νεκρός ο αγνοούμενος Γιώργος Κοτσαυτής

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:32ΚΟΣΜΟΣ

«Εμπόριο θανάτου» στο Ιράν: Οι αρχές ζητάνε «λύτρα» για να παραδώσουν τις σορούς στις οικογένειες - Απαιτούν μέχρι και 7.000 δολάρια

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Τα 20 SOS που «ξεκλειδώνουν» την έκπτωση έως και 20% για τις ασφαλισμένες κατοικίες

07:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένη 24χρονη χτύπησε 15 αυτοκίνητα και κατέληξε σε τζαμαρία

07:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Είσαι νεκρός; Μια νέα εφαρμογή κερδίζει δημοτικότητα και γίνεται viral

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για ζευγάρι στη Λάρισα που δέχθηκε επίθεση από σκυλιά

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 16 Ιανουαρίου

06:43WHAT THE FACT

Η γλώσσα που θα μπορούσε να μας επιτρέψει να μιλήσουμε με εξωγήινους

06:40ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Με… φόρα για μετάλλιο η Ελλάδα - «Μάχη» με Τουρκία, «τελικός» με Ιταλία

06:36LIFESTYLE

Σε τροχιά ανανέωσης το MEGA – Οι μεγάλες παραγωγές που έρχονται

06:32LIFESTYLE

Κέιτ Μίντλετον: Ο χρωματικός συμβολισμός πίσω από την τελευταία δημόσια εμφάνισή της που θύμισε βασίλισσα Ελισάβετ

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ το θέμα Καρυστιανού

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Καταγγελίες ότι ο ρωσικός στρατός χρησιμοποιεί Αφρικανούς μισθοφόρους ως καμικάζι αυτοκτονίας για να διασπάσει τα ουκρανικά οχυρώματα

06:22ΚΟΣΜΟΣ

Η Ματσάδο παρέδωσε στον Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης: «Τι υπέροχη χειρονομία» σχολίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Βίντεο ντοκουμέντο με ιδιοκτήτη που... πήρε στο κυνήγι διαρρήκτες

06:19ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πότε είναι φέτος - Οι αργίες της χρονιάς

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ: Η «πόρτα» στην Αρκτική - Πώς μπορεί να γίνει η «νέα Γροιλανδία» - Η πραγματική «γραμμή επαφής» μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στροφή της κυβέρνησης στα εθνικά και κλείσιμο του μετώπου με τους αγρότες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:20ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου «ζει» από τις επιδοτήσεις, τις γαρίδες και έχει... μόλις 160 χλμ ασφαλτοστρωμένου δρόμου

07:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένη 24χρονη χτύπησε 15 αυτοκίνητα και κατέληξε σε τζαμαρία

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Ενοχλημένα τα ΜΜΕ της Τουρκίας για φρεγάτα «Κίμων»: Η Ελλάδα ενισχύει τις αμυντικές δυνατότητές της

07:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το τέλος της ΑΙ; Μηχανικοί θέλουν να «δηλητηριάσουν» τα σύνολα δεδομένων για την εκπαίδευση chatbots

06:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινά η πτώση της θερμοκρασίας – Επιστρέφουν οι βροχές και στο βάθος… χιονοπτώσεις

20:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σμαραγδής - Μυριαγκός στο Ratpack: «Ο "Καποδίστριας" δεν είναι μία ταινία, υπηρετεί ανώτερο σκοπό»

07:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας έτοιμος για δραματική τροπή - Το μετεωρολογικό ντόμινο που επηρεάζει την Ελλάδα

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega τζακ ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει το Τζόκερ στην κλήρωση της Κυριακής (18/1)

06:32LIFESTYLE

Κέιτ Μίντλετον: Ο χρωματικός συμβολισμός πίσω από την τελευταία δημόσια εμφάνισή της που θύμισε βασίλισσα Ελισάβετ

06:22ΚΟΣΜΟΣ

Η Ματσάδο παρέδωσε στον Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης: «Τι υπέροχη χειρονομία» σχολίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μαρούσι: Βρέθηκε νεκρός ο αγνοούμενος Γιώργος Κοτσαυτής

00:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Πήρε το ντέρμπι η Μονακό, άντεξε η Μακάμπι - Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για ζευγάρι στη Λάρισα που δέχθηκε επίθεση από σκυλιά

06:00ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα «Κίμων»: Καθολική υπεροχή της Ελλάδας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο – Τα οπλικά συστήματα που την καθιστούν πανίσχυρη

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Πληροφορίες ότι είδαν στη Βάρη την 16χρονη Λόρα - Αγωνία για τον εντοπισμό της

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα αποκαλύπτει το ταχύτερο τρένο στον κόσμο: Αθήνα–Θεσσαλονίκη σχεδόν σε μία ώρα

06:36LIFESTYLE

Σε τροχιά ανανέωσης το MEGA – Οι μεγάλες παραγωγές που έρχονται

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ: Η «πόρτα» στην Αρκτική - Πώς μπορεί να γίνει η «νέα Γροιλανδία» - Η πραγματική «γραμμή επαφής» μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Πλοίο έδεσε αιφνιδίως στο Λαύριο γιατί βρέθηκε νεκρή επιβάτιδα σε καμπίνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ