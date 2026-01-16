Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 16 Ιανουαρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 16 Ιανουαρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Απογευματινή: 5 επιδόματα έρχονται και φουσκώνουν τον μισθό!
Ελεύθερος Τύπος: Ισχυρή Ελλάδα
Η Καθημερινή: Συνωστισμός στα Επείγοντα λόγω γρίπης
Τα Νέα: Η μεγάλη απογραφή
07:26 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
07:09 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Είσαι νεκρός; Μια νέα εφαρμογή κερδίζει δημοτικότητα και γίνεται viral
06:54 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
06:43 ∙ WHAT THE FACT
Η γλώσσα που θα μπορούσε να μας επιτρέψει να μιλήσουμε με εξωγήινους
06:28 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πώς βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ το θέμα Καρυστιανού
06:19 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Καθαρά Δευτέρα: Πότε είναι φέτος - Οι αργίες της χρονιάς
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
