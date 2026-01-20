Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 20 Ιανουαρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 20 Ιανουαρίου

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 20 Ιανουαρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Ξύπνησε ο Μεσαίωνας μέσα της

Ελεύθερος Τύπος: Οι 13 διαγωνισμοί για 16.739 μόνιμους

Η Καθημερινή: Τα διλήμματα της Αθήνας για Γροιλανδία, Συμβούλιο Ειρήνης

Τα Νέα: Τρεις ανατροπές υπέρ των παιδιών

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 20 Ιανουαρίου

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Μοναδικές εικόνες: Το Βόρειο Σέλας «φώτισε» την Ελλάδα - Μοβ ο ουρανός σε Κέρκυρα και Χορτιάτη

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Σάμος: Εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης σε 47χρονο εκπαιδευτικό για διακεκριμένη προσβολή ανηλίκων

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία επιβάτη: «Ροτβάιλερ με δάγκωσε στο βαγόνι του ηλεκτρικού»

09:21ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός τώρα 4 Ρίχτερ στη Λακωνία

08:57ΚΟΣΜΟΣ

Τα ευρωπαϊκά προϊόντα που θα πληγούν από τους νέους δασμούς του Τραμπ στην ΕΕ- Γαλλικά κρασιά και τυριά, νορβηγικός σολομός και είδη πολυτελείας

08:51ΚΟΣΜΟΣ

Σμύρνη: Συγκέντρωση χιλιάδων φανατικών ισλαμιστών έπειτα από κάλεσμα σεΐχη

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Ποια ακτοπλοϊκά δρομολόγια επηρεάζονται από την κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα - Πού είναι δεμένα τα πλοία

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Απόκριες 2026: Πότε πέφτουν η Τσικνοπέμπτη και η Καθαρά Δευτέρα

08:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η καρδιά του εμβρύου χτυπά δυνατά» -Ο βουλευτής που είχε βανδαλίσει την Εθνική Πινακοθήκη τάσσεται υπέρ Καρυστιανού κι αμβλώσεων

08:33ΚΟΣΜΟΣ

Σε κατάσταση έκτακτης από την πύρινη λαίλαπα η Χίλη: Τουλάχιστον 20 νεκροί - Στάχτη χιλιάδες στρέμματα

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Κρίση στη Γροιλανδία: Στο φως τα SMS που αντάλλαξε ο Τραμπ με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Η αυτοκρατορία του Valentino: Το χρονικό μιας αμύθητης κληρονομιάς

08:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυνητικά επικίνδυνη κακοκαιρία στη χώρα μας – Κορύφωση την Τετάρτη, στο επίκεντρο και η Αττική - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Ψαλτοπούλου-Τζανάκης για γρίπη: «Νοσούν και οι εμβολιασμένοι, θα αυξηθούν οι θάνατοι -Εμβολιασμός ακόμα και τώρα»

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Ξέσπασε ο Μπρούκλιν Μπέκαμ: «Δεν θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου. Προσπαθούν να διαλύσουν τη σχέση μου» - Στη φόρα τα άπλυτα της διάσημης οικογένειας

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study - Υπόθεση Κικής Κούσογλου: Τη στραγγάλισε και έβγαινε στη Νικολούλη αναζητώντας τη!

07:59ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Τα έργα στον Κηφισό και η απεργία των ταξί προκαλούν πονοκέφαλο στους οδηγούς

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Leapmotor T03: Ετοιμάζεται νέα γενιά του ηλεκτρικού city-car

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Το DNA μιας μούμιας 800 ετών ξαναγράφει την ιατρική ιστορία

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

05:14ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Δεν θα έχουν σταματημό οι βροχές – Έντονα φαινόμενα την Τετάρτη στην Αττική

14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Λύνοντας τους «γρίφους» 100.000 κειμηλίων – Το γιγαντιαίο έργο συντήρησης της συλλογής

06:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγρίνιο: Κλεισμένη στο σπίτι η σύζυγος του 50χρονου - Η συνάντηση με τον αδερφό του δράστη

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφάνιση μικρού Μπεν: 35 χρόνια μετά, η μητέρα του αποκάλυψε τι πιστεύει ότι συνέβη στον γιο της

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Η σκοτεινή πλευρά μιας εξαφάνισης - Τι λέει η εγκληματολογική ψυχολογία για την υπόθεση της Λόρας

08:21ΚΑΙΡΟΣ

08:49ΕΛΛΑΔΑ

19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο θα διεκδικήσει στα... χαρτιά το τρόπαιο που κέρδισε η Σενεγάλη!

20:56LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το τραγούδι του Β' Ημιτελικού που σαρώνει στις προβολές στο YouTube

21:26LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το τραγούδι του Α’ Ημιτελικού που σαρώνει στις προβολές στο YouTube

08:44ΕΛΛΑΔΑ

19:47ΚΑΙΡΟΣ

08:57ΚΟΣΜΟΣ

06:00ΚΑΙΡΟΣ

08:10ΕΛΛΑΔΑ

08:23ΚΟΣΜΟΣ

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Απομακρύνθηκαν όλα τα τρακτέρ από το Νησέλι Ημαθίας

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία - Οι συγκλονιστικές ιστορίες των θυμάτων: Η 6χρονη που έμεινε χωρίς οικογένεια και οι δημοσιογράφοι που μετέφεραν δώρο για τον πρίγκιπα Φελίπε

