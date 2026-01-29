Κίνηση: Αφόρητη κατάσταση στον Κηφισό - Στο «κόκκινο» από το Φάληρο έως τη Νέα Φιλαδέλφεια

Σημαντικά προβλήματα παρατηρούνται το μεσημέρι της Πέμπτης (29/01) στις βασικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας, με ουρές χιλιομέτρων να έχουν σχηματιστεί στον Κηφισό.

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω χάρτη, ο δρόμος είναι στο «κόκκινο» από τον κόμβο του Φαλήρου έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Την ίδια ώρα με αργές ταχύτητες διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στην Κηφισίας, από τους Αμπελόκηπους έως το Μαρούσι, στη Μεσογείων, από την Κατεχάκη έως το Χαλάνδρι, και στην εθνική οδό από τη Κηφισιά έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης.

Ταυτόχρονα, ιδιαίτερα δύσκολη φαίνεται η κατάσταση στο κέντρο, με όλες τις οδούς να παρουσιάζουν αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας, και 5΄-10΄στην έξοδο για Καρέα στην Περιφ. Υμηττού.