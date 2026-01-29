Οι δολοφονίες που συγκλόνισαν τη Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις - Συνελήφθησαν οι δράστες

Η Αστυνομία εξιχνίασε δύο δολοφονίες γυναικών που είχαν γίνει το 2024 και το 2025 σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Για τις υποθέσεις αυτές συνελήφθησαν δύο Έλληνες, ηλικίας 52 και 50 ετών, μετά από πολύμηνη έρευνα.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι δύο γυναίκες είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενες σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Η πρώτη, 47 ετών, είχε εξαφανιστεί τον Φεβρουάριο του 2025, ενώ η δεύτερη, 43 ετών, είχε δηλωθεί αγνοούμενη τον Ιούλιο του ίδιου έτους. Από την έρευνα προέκυψε ότι οι δύο άνδρες εμπλέκονται στις ανθρωποκτονίες, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και για βαριά αδικήματα, μεταξύ των οποίων και βιασμός.

Κατά τη διάρκεια ερευνών σε ημιτελές διαμέρισμα και στο υπόγειο οικοδομής, οι αστυνομικοί εντόπισαν σορό αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, καθώς και διάφορα στοιχεία που στάλθηκαν για εργαστηριακό έλεγχο. Τα ευρήματα αυτά θεωρούνται κρίσιμα για τη σύνδεση των υπόπτων με τις υποθέσεις.

Η εξιχνίαση έγινε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, έπειτα από εντολή της Εισαγγελίας. Οι δύο συλληφθέντες, που είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για άλλα αδικήματα, οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη, η οποία θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.

