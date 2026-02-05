Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Κηφισίας - Μποτιλιάρισμα στον Πειραιά
Πού εντοπίζονται προβλήματα
Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί το πρωί της Πέμπτης (05/02) στις βασικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας.
Όπως φαίνεται και στον παρακάτω χάρτη, ο Κηφισός βρίσκεται στο «κόκκινο» από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τη Λεωφόρο Αθηνών, καθώς και στο αντίθετο ρεύμα έως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην Κηφισίας παρυσιάζονται σημαντικά προβλήματα από Κατεχάκη έως Χαλάνδρι, στη Μεσογείων, στο ρεύμα προς Αθήνα, από το Χαλάνδρι έως το Πεντάγωνο, και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στην προσέγγιση προς Πειραιά.
Την ίδια ώρα, στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις έως και 20 λεπτών στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Δημοκρατίας έως Κηφισίας, και στην έξοδο για Λαμία.
