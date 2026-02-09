Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» η Αθηνών-Λαμίας - Καθυστερήσεις σε Κηφισό και Κηφισίας

Αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση παρατηρείται το μεσημέρι της Δευτέρας (09/02) στις βασικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας.

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω χάρτη, στο «κόκκινο» βρίσκεται η εθνική οδός από τη Νέα Ερυθραία έως και τον κόμβο Μεταμόρφωσης, η Κηφισίας από την Κατεχάκη έως το Χαλάνδρι, και η Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής.

Στον Κηφισό παρατηρούνται αργές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, με σημαντικά προβλήματα στην κάθοδο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης.

Την ίδια ώρα, στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις έως και 15 λεπτών στην έξοδο για Πειραιά προς Ελευσίνα.