Κίνηση στους δρόμους: Αργές ταχύτητες στην Κηφισίας - Καθυστερήσεις στην Περιφερειακή Υμηττού
Πού εντοπίζονται προβλήματα
Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται το μεσημέρι της Πέμπτης (12/02) στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας.
Όπως παρατηρείται και στον παρακάτω χάρτη, με αργές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην Κηφίσιας, από τους Αμπελόκηπους έως το Χαλάνδρι, σε τμήματα της ανόδου του Κηφισού, στην Ποσειδώνος, στο ύψος του Ελληνικού, και στην Αλίμου Κατεχάκη, στο ρεύμα προς Καρέα.
Την ίδια ώρα, στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις έως και 15 λεπτών από κόμβο Μαραθώνος έως Κηφισίας, καθώς και στην Περιφερειακή Υμηττού, στην έξοδο για Καρέα-Αλίμου.
