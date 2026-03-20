Έκκληση για επίσπευση του ανοίγματος της Διώρυγας της Κορίνθου

Σημαντική παρέμβαση προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, Cpt. Dr. Γιώργος Βάλλης, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για τις επιπτώσεις της παρατεταμένης αναστολής λειτουργίας της Διώρυγας της Κορίνθου στον θαλάσσιο τουρισμό.

Με επιστολή του προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, ο κ. Βάλλης ζητά τον άμεσο προγραμματισμό συνάντησης, με στόχο να εξεταστεί η δυνατότητα επίσπευσης της επαναλειτουργίας της διώρυγας. Όπως τονίζει, η ασφάλεια πρέπει να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα, ωστόσο είναι εξίσου κρίσιμο να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του θαλάσσιου τουρισμού.

Η παρατεταμένη παύση λειτουργίας της διώρυγας έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον κλάδο, με επαγγελματίες, πληρώματα και ιδιοκτήτες σκαφών να αντιμετωπίζουν σοβαρές επιχειρησιακές δυσκολίες. Η κατάσταση επιδεινώνεται από τη διεθνή γεωπολιτική αστάθεια, καθώς και από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όπως τα ισχυρά μελτέμια.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις οικονομικές επιπτώσεις, κυρίως στη σύνδεση με τα Ιόνια Νησιά. Η ανάγκη παράκαμψης της Πελοποννήσου αυξάνει σημαντικά τόσο το κόστος καυσίμων όσο και τη διάρκεια των ταξιδιών, επιβαρύνοντας περαιτέρω έναν ήδη πιεσμένο τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζεται η ανάγκη άμεσης διερεύνησης εναλλακτικών λύσεων που θα περιορίσουν τις αρνητικές συνέπειες και θα στηρίξουν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του κλάδου.

Παράλληλα, ο κ. Βάλλης εκφράζει την εμπιστοσύνη του προς τον Υπουργό, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα και την πολυπλοκότητα του ζητήματος. Εκφράζει την πεποίθηση ότι το Υπουργείο θα κινηθεί με υπευθυνότητα και ταχύτητα, επιδιώκοντας μια λύση που θα ισορροπεί ανάμεσα στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τη στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας.

Τέλος, επισημαίνεται η ανάγκη άμεσου και ουσιαστικού διαλόγου με τους φορείς του κλάδου, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο θαλάσσιος τουρισμός και οι μετακινήσεις προς τα Ιόνια Νησιά δεν θα υποστούν περαιτέρω επιπτώσεις, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων.