Απάτη με στοιχήματα στην Πάτρα: Στη Δικαιοσύνη οι εμπλεκόμενοι για τα μπλοκαρισμένα εκατομμύρια

Αίτημα ακυρότητας της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών τους σύμφωνα με πληροφορίες του Patrapress.gr, κατέθεσαν Πατρινοί που εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης διαδικτυακών στοιχημάτων με κέρδη 1.5 εκατ. ευρώ.

Στην πρόταση ακυρότητας που υπεβλήθη στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Πατρών διά του αρμόδιου Εισαγγελέα, υποστηρίζουν πως δεν τηρήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται σε ανάλογες περιπτώσεις και χωρίς να υπάρξει σχετική ενημέρωση διαπίστωσαν το «πάγωμα» των λογαριασμών τους. Επικαλούνται την κείμενη νομοθεσία, που ορίζει πως από την ημέρα λήψης της απόφασης δέσμευσης εντός 20 ημερών αυτή θα πρέπει να κοινοποιηθεί στο άτομο που ελέγχεται.

Παράλληλα επισημαίνεται πως δεν έχουν λάβει γνώση από τις διωκτικές και εισαγγελικές Αρχές, για τα αδικήματα που κατηγορούνται.

Πρόσωπο του περιβάλλοντος «ελεγχόμενων» είχε δηλώσει στο Patrapress.gr, ότι δεν γνωρίζουν βάσει ποιας απόφασης και ποιου οργάνου έχουν μπλοκαριστεί οι λογαριασμοί τους γεγονός που δεν τους επιτρέπει να κινηθούν νομικά προκειμένου να αποδείξουν πως τα χρήματα προέρχονται από νόμιμη δραστηριότητα.

Ο ποινικολόγος Περικλής Πασχάκης, δικηγόρος κάποιων εκ των εμπλεκόμενων και συγγενικών τους προσώπων, είχε επιβεβαιώσει το μπαράζ των δεσμεύσεων τραπεζικών λογαριασμών.

«Είναι απόλυτα σεβαστό το καθήκον των αστυνομικών αρχών και της εισαγγελικής αρχής για διερεύνηση τέλεσης αξιόποινων πράξεων, αλλά δεν νοείται η εκπλήρωση του καθήκοντος αυτού σε βάρος θεμελιωδών δικαιωμάτων όχι μόνο των υπόπτων αλλά και τρίτων προσώπων αμέτοχων στις υπό διερεύνηση αξιόποινες πράξεις», είχε δηλώσει σχολιάζοντας την εξέλιξη.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας, κατά την οποία ταυτοποιήθηκαν συνολικά 43 μέλη εκ των οποίων στα πέντε αποδίδεται ο ρόλος των ηγετικών στελεχών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για – κατά περίπτωση αδικήματα – της συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης με συνολική ζημία άνω των 120.000 ευρώ, της πλαστογραφίας, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί παιγνίων και της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.