Χανιά: Σύλληψη 14χρονου για bullying – Έπαιρνε λεφτά από άλλους μαθητές με την απειλή στιλέτου

Χειροπέδες σε έναν 14χρονο πέρασαν αστυνομικοί στα Χανιά ο οποίος απασχόλησε τις Αρχές για υπόθεση σχολικού εκφοβισμού και απειλές σε βάρος συμμαθητών του.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο 14χρονος σύμφωνα με τις καταγγελίες που έκαναν συμμαθητές του, φέρεται να τους έβριζε, να τους απειλούσε και να τους εξανάγκαζε σε ανάρμοστες πράξεις υπό την απειλή στιλέτων και λεπίδων που είχε στην κατοχή του.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο 14χρονος φέρεται να απαιτούσε από μαθητές -μικρότερης τάξης κυρίως, να του δίνουν μέχρι και το χαρτζιλίκι τους, υπό την απειλή ότι θα τους κάνει κακό.

Οι Αρχές ειδοποιήθηκαν από τη διεύθυνση του σχολείου για τις καταγγελίες και άμεσα διενεργήθηκε έλεγχος στο σπίτι της οικογένειας του 14χρονου. Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν εντοπίστηκαν λάμες και στιλέτα, ενώ συνελήφθη και ο 17χρονος αδελφός του 14χρονου για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Σημειώνεται ότι για την υπόθεση συνελήφθη και ο πατέρας της οικογένειας με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, με την δικογραφία που έχει σχηματισθεί να περιλαμβάνει και τη μητέρα τους που διαφεύγει της σύλληψης.

