Αγρίνιο: Συμπλοκή Ρομά έξω από το Νοσοκομείο – Κλούβες της ΕΛΑΣ στο σημείο

Μεγάλη ένταση επικράτησε το βράδυ της Κυριακής (22/3) στο Αγρίνιο, έξω από τα Επείγοντα του νοσοκομείου.

Όπως αναφέρει το sinidisi.gr, ομάδες Ρομά ήρθαν στα χέρια με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη ένταση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια της συμπλοκής. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, νωρίτερα είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο νεκρή μία γυναίκα Ρομά, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι τα δύο περιστατικά συνδέονται.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη (ΟΠΚΕ) συμπεριλαμβανομένου και δύο κλούβες της ΕΛΑΣ, ενώ το «παρών» έδωσε και ο αστυνομικός διευθυντής Ακαρνανίας, ταξίαρχος Κοσμάς Παπαγρίβας προκειμένου να εκτονωθεί η ένταση και να αποσοβηθεί το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των επεισοδίων.

