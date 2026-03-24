Μετρό: Οι σταθμοί που θα κλείνουν νωρίτερα από σήμερα λόγω εργασιών

Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο Μετρό της Αθήνας, με τις εργασίες να εκτελούνται από την Τρίτη 24 Μαρτίου στο τμήμα «Ομόνοια - Πανεπιστήμιο», όπου και θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, από σήμερα Τρίτη 24/03 έως και την Πέμπτη 26/03 και από την Κυριακή 29/03 έως και την Πέμπτη 02/04 οι σταθμοί στη Γραμμή 2 του Μετρό «Ομόνοια» και «Πανεπιστήμιο» θα κλείνουν στις 21:40 το βράδυ, δυόμιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.

Ο σταθμός «Ομόνοια» θα παραμένει ανοιχτός για τη Γραμμή 1 Κηφισιά-Πειραιάς.

Την περίοδο του Πάσχα (03/04 - 18/04) όλοι οι σταθμοί της Γραμμής 2 θα είναι ανοιχτοί τις νυχτερινές ώρες, για τη διευκόλυνση των επιβατών.

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Ανθούπολη-Μεταξουργείο» και «Ελληνικό-Σύνταγμα».

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν:

Από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 21:25 (από Ομόνοια στις 21:36, από Πανεπιστήμιο στις 21:38).

Από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 21:20 (από Σύνταγμα στις 21:38, από Πανεπιστήμιο στις 21:39, από Ομόνοια στις 21:41).

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα Μεταξουργείο-Σύνταγμα, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί (για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 ως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό) την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ17 «ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ».

Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

- Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Σύνταγμα-Στ. Μετρό Μεταξουργείο:

«ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» (νέα προσωρινή στάση επί της οδού Πανεπιστημίου μεταξύ των οδών Σίνα και Κοραή), «ΟΜΟΝΟΙΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ» (προσωρινή στάση επί της Πλατείας Καραϊσκάκη μεταξύ των οδών Δηλιγιάννη και Αχιλλέως).

- Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Μεταξουργείο-Στ. Μετρό Σύνταγμα:

«ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ» (προσωρινή στάση επί της Πλατείας Καραϊσκάκη μεταξύ των οδών Δηλιγιάννη και Αχιλλέως), «ΟΜΟΝΟΙΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση).

«Κατανοούμε την αναστάτωση, που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκαλούν στους επιβάτες μας, κρίνονται ωστόσο αναγκαίες, για την εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ.

