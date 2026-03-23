25η Μαρτίου: Πώς θα λειτουργήσουν μετρό και τραμ την Τρίτη και την Τετάρτη - Κλειστό το «Σύνταγμα»

Από τις 8 το πρωί μέχρι το πέρας των παρελάσεων κλειστό το «Σύνταγμα» και τις δύο ημέρες

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ Τρίτη και Τετάρτη (24-25 Μαρτίου) σε Μετρό και Τραμ λόγω της διεξαγωγής παρελάσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα», με εντολή της ΕΛΑΣ, την Τρίτη 24 και την Τετάρτη 25 Μαρτίου θα κλείσει από τις 8 το πρωί και μέχρι το πέρας των παρελάσεων και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.

Τα δρομολόγια του ΤΡΑΜ:

  • Στη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη - Σύνταγμα» την Τρίτη 24/3 θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Λ. Βουλιαγμένης» (Πικροδάφνη - Λ. Βουλιαγμένης - Πικροδάφνη) από τις 8 το πρωί και την Τετάρτη 25/03 τη στάση «Φιξ» (Πικροδάφνη - Φιξ - Πικροδάφνη) από την έναρξη λειτουργίας και μέχρι το πέρας των παρελάσεων.
  • Στη Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας - Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά» την Τετάρτη 25/03 θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Σεφ» (Ασκληπιείο Βούλας - Σεφ - Ασκληπιείο Βούλας) από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και τη στάση «Π. Δημαρχείο» (Π. Δημαρχείο - Σεφ - Π. Δημαρχείο) από τις 11 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι.

Διαβάστε επίσης

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν Πιστοποιημένα Εξ Αποστάσεως Εκπαιδευτικά Προγράμματα Επιμόρφωσης για Επαγγελματίες Υγείας της ΠΦΥ από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Tζέισον Μομόα: Απόδραση του Aquaman από την πλημμυρισμένη Χαβάη - Η συγκινητική ανάρτησή του

15:59ΕΛΛΑΔΑ

Επική γκάφα σε σχολείο: Παρουσίασαν ήρωα της ελληνικής επανάστασης με καλάσνικοφ

15:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σεβίλλη: Επίσημο! Παρελθόν ο Ματίας Αλμέιδα από την ομάδα της Ανδαλουσίας

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Δέντρο καταπλάκωσε και σκότωσε 68χρονο στην Υπάτη μπροστά στα μάτια της συζύγου του

15:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για μέτρα Μητσοτάκη: Μένει στο πλευρό κάθε καρτέλ και μεσάζοντα

15:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: «Τώρα αρχίζουν τα σπουδαία» - Το μήνυμα του MVP Κοϊτά ενόψει των playoffs

15:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Αργοπορημένα τα μέτρα - Δεν επαρκούν χωρίς πλαφόν και μείωση ΕΦΚ

15:29ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στο CNBC: «Είμαστε αποφασισμένοι να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν»

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Διαπόμπευση πρύτανη ΑΣΟΕΕ: «Μπήκαν 10-12 άτομα, φώναζαν, έσπαγαν, πρέπει να είχαν σφυριά», κατέθεσε ο αντιπρύτανης

15:24ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρτηση από οθόνες, συγκρούσεις λόγω συνύπαρξης, άγχος και κατάθλιψη, διαταραχές ύπνου: Η ψυχολόγος Κλαίρη Σειραδάκη εξηγεί στο Newsbomb τις συνέπειες του lockdown λόγω Covid

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του OnlyFans σε ηλικία 43 ετών

15:13ΚΟΣΜΟΣ

Δημοσιογράφος του Axios: Τουρκία, Αίγυπτος και Πακιστάν διαμεσολάβησαν στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

15:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Εκτός Τζόσεφ και Λαρεντζάκης – Με 13 παίκτες στη Βαλένθια οι «ερυθρόλευκοι»

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Θλιβερή εικόνα: Οι έρημοι αεροδιάδρομοι του Ντουμπάι - Άδειες πτήσεις προς τα ΗΑΕ, φλερτάρουν με χρεοκοπία αεροπορικές

15:09ΕΛΛΑΔΑ

SEO Vibes: Η σειρά εκδηλώσεων που εμπνέει τον κλάδο

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμαριά: «Θέλω δικαιοσύνη για το παιδί μου», λέει ο πατέρας του 20χρονου Κλεομένη

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Όχθη: Θραύσματα αναχαιτισμένου ιρανικού πυραύλου προσγειώθηκαν στην αυλή δημοτικού σχολείου - Δείτε φωτογραφίες

14:41ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Πώς θα λειτουργήσουν μετρό και τραμ την Τρίτη και την Τετάρτη - Κλειστό το «Σύνταγμα»

14:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK, Μάνταλος: Το συγκινητικό γράμμα του αρχηγού στον γιο του – «Βούρκωνα όταν το έγραφα» (βίντεο)

14:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι και τα κριτήρια – Πότε αναμένονται οι πληρωμές

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του OnlyFans σε ηλικία 43 ετών

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Παπαφλέσσας: Πού γυρίστηκε το ιστορικό έπος του 21' - Οι άγνωστες πτυχές της ταινίας

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο 16χρονος που «τρέλανε» την αγορά με μια παγωμένη πετσέτα - Νίκησε 15.000 εφευρέτες παγκοσμίως

12:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

22 συλλήψεις επιχειρηματιών από το ελληνικό FBI σε επιχείρηση για άπατες από εικονικές εταιρείες με τιμολόγια μαϊμού - Φοροδιαφυγή €11 εκατ.

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Δέντρο καταπλάκωσε και σκότωσε 68χρονο στην Υπάτη μπροστά στα μάτια της συζύγου του

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Οργή από την οικογένεια Πλακιά κατά του πρώην προέδρου του ΟΣΕ: «Θα σε σκίσω με τα χέρια μου, αλήτη»

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Σπαρακτικές φωτογραφίες από την τελευταία έξοδο: Ρεπόρτερ κάηκε μαζί με τα 3 παιδιά της

13:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία γνωστού τραγουδιστή στην Καρδίτσα: «Έχουν ομολογήσει οι δύο δράστες» του εγκλήματος, αποκάλυψε η Δημογλίδου

22:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ατμοσφαιρική διαταραχή από Ιταλία - Η πρόγνωση μέρα προς μέρα

07:01ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Liveblog: Ξεκίνησε πάλι η ανάγνωση των ονομάτων των 36 κατηγορουμένων στη δίκη για τα Τέμπη - «Μας αγνοείτε» φωνάζει η Ζωή ενώ δικηγόροι επιμένουν στην ακαταλληλότητα του χώρου και ζητούν άλλη αίθουσα - Νέα διακοπή

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο γύρος της Αγγλίας σε 4.300 χλμ. - Ο βασιλιάς Κάρολος εγκαινίασε το μεγαλύτερο μονοπάτι του κόσμου

13:44ΕΘΝΙΚΑ

ΚΥΣΕΑ: Νέος Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος ο Αντιναύαρχος Χρήστος Κοντορουχάς

21:11ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που πάλεψε τον καρκίνο στέλνει κρυφά λουλούδια σε καρκινοπαθείς για πάνω από μία δεκαετία

13:13ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αναβάλλει τον βομβαρδισμό ενεργειακών εγκαταστάσεων της Τεχεράνης: ΗΠΑ και Ιράν είχαν πολύ καλές και εποικοδομητικές συνομιλίες, τις τελευταίες δύο ημέρες

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Το ηχητικό ντοκουμέντο της σύγκρουσης του αεροσκάφους της Air Canada με το πυροσβεστικό - «Τα έκανα θάλασσα»

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος μεγάλος πολικός κυκλώνας στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός Star ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης - Η ανακοίνωση του σταθμού

13:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Πιερρακάκης εξειδικεύει τα μέτρα - Επιδότηση 36 λεπτά στο λίτρο βενζίνης - Fuel Pass 27 ευρώ για ταξί και ΜΜΜ

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Η ΑΑΔΕ στέλνει πρόστιμα έως 10.000 ευρώ σε εργαζόμενους εστίασης για αδήλωτα φιλοδωρήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ