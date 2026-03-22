25η Μαρτίου: Πώς αμείβονται οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα

Γιάννης Φιλιππάκος

Διευκρινίσεις για τον τρόπο αμοιβής των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα που θα εργαστούν την αργία της 25ης Μαρτίου παρέχουν η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η 25η Μαρτίου, η οποία εφέτος (2026) συμπίπτει με ημέρα Τετάρτη, έχει καθοριστεί από τον νόμο ως υποχρεωτική αργία.

Στις ημέρες υποχρεωτικής αργίας απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών, καθώς και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν τις Κυριακές και κατά τις υποχρεωτικές αργίες.

Ως προς την αμοιβή της 25ης Μαρτίου 2026 ισχύουν τα εξής

Για τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν:

Στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν καταβάλλεται, χωρίς κάποια προσαύξηση, το καθορισμένο για τη συγκεκριμένη ημέρα ημερομίσθιο σε όσους αμείβονται με αυτόν τον τρόπο, ενώ, όσοι αμείβονται με μισθό, θα λάβουν κανονικά τον καταβαλλόμενο μηνιαίο μισθό τους.

Για τις επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν:

Για τους μισθωτούς που θα απασχοληθούν κατά την 25η Μαρτίου ισχύουν τα εξής:

1) Αν αμείβονται με ημερομίσθιο, θα λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75%, που θα υπολογιστεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους, για όσες ώρες απασχοληθούν.

2) Αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό:

α) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και εκτάκτως θα λειτουργήσουν την 25η Μαρτίου, οφείλεται το 1/25 του συνήθως καταβαλλόμενου μισθού τους και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν,

β) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις λοιπές από τον νόμο αργίες, οφείλεται μόνο προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νόμιμου ημερομισθίου τους, για όσες ώρες απασχοληθούν.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

  • Δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό) με ημέρα υποχρεωτικής αργίας.
  • Εάν η απασχόληση τόσο των ημερομισθίων, όσο και των επί μηνιαίο μισθό κατά την 25η Μαρτίου είναι πέραν των 40 ωρών, οφείλεται επιπλέον της προσαύξησης, λόγω αργίας και η προσαύξηση, λόγω πρόσθετης εργασίας (υπερεργασία, υπερωρία).
  • Το ημερομίσθιο της 25ης Μαρτίου το δικαιούνται και οι μισθωτοί που βρίσκονται σε άδεια, χωρίς να προσμετρηθεί, όμως, η ημέρα αυτή στις εργάσιμες ημέρες της άδειάς τους.
  • Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (π.χ. από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ), κανονισμό εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.
Novibet
