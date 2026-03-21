25η Μαρτίου 2026: Κλειστοί δρόμοι στην Αθήνα την Τρίτη και την Τετάρτη - Τι ισχύει με τα φορτηγά

Tην Τρίτη 24 και Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 θα ισχύσουν εκτεταμένοι κυκλοφοριακοί περιορισμοί στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για την 25η Μαρτίου

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Από τις 14:00 της Δευτέρας 23 Μαρτίου έως το τέλος των εκδηλώσεων θα κλείσουν σημαντικοί δρόμοι όπως η Αχιλλέως, Λένορμαν, Κολοκυνθούς και άλλοι.
  • Την Τετάρτη από τις 06:00 θα κλείσουν για κυκλοφορία οι Λεωφόροι Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Γεωργίου Β΄, Βασιλίσσης Αμαλίας, η Πλατεία Ομονοίας, η Πειραιώς, η Αθηνάς και άλλοι κεντρικοί δρόμοι.
  • Από τις 10:00 της Τρίτης θα γίνει σταδιακή διακοπή κυκλοφορίας σε βασικούς άξονες και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης από τις 06:00 έως το τέλος των εκδηλώσεων.
  • Απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων σε κεντρικούς δρόμους και εθνικές οδούς την Τρίτη (16:00
  • 21:00) και την Τετάρτη (15:00
  • 21:00) για τη μείωση των κυκλοφοριακών προβλημάτων.
Snapshot powered by AI

Την Τρίτη 24 και την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026, η Αθήνα θα βιώσει σημαντικές κυκλοφοριακές αλλαγές λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για την 25η Μαρτίου, με τη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση να πραγματοποιούνται στο κέντρο της πόλης. Η Τροχαία Αττικής ανακοίνωσε έκτακτα μέτρα και οδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των παρελάσεων.

Από τις 14:00 της Δευτέρας 23 Μαρτίου έως την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων την Τετάρτη, θα ισχύουν αυστηροί περιορισμοί σε οδούς γύρω από το κέντρο, όπως η Αχιλλέως, η Λένορμαν, η Κολοκυνθούς, η Βούρβαχη και άλλες. Επιπλέον, από τις 06:00 της Τετάρτης θα κλείσουν για κυκλοφορία οι Λεωφόροι Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Γεωργίου Β΄, Βασιλίσσης Αμαλίας, η Πλατεία Ομονοίας, η Πειραιώς, η Αθηνάς, η Ακαδημίας, καθώς και πολλοί άλλοι δρόμοι και πλατείες στο κέντρο της Αθήνας.

Από τις 10:00 το πρωί της Τρίτης 24 Μαρτίου θα εφαρμοστεί σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας σε βασικούς άξονες της Αθήνας, ενώ η στάση και η στάθμευση θα απαγορεύονται από τις 06:00 έως το τέλος των εκδηλώσεων. Οι κλειστοί δρόμοι περιλαμβάνουν τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας σε όλο της το μήκος και τα δύο ρεύματα, τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας (στο τμήμα μεταξύ Σέκερη και Βασ. Αμαλίας, ρεύμα προς Πλατεία Συντάγματος), τη Βασιλέως Γεωργίου Α΄, την Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και άλλες κεντρικές οδούς.

Επίσης, θα απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων σε κεντρικούς αυτοκινητόδρομους και εθνικές οδούς τόσο την Τρίτη (από τις 16:00 έως 21:00) όσο και την Τετάρτη (από τις 15:00 έως 21:00) με στόχο τη μείωση των κυκλοφοριακών προβλημάτων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας κατά την εορταστική περίοδο.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
25η Μαρτίου 2026: Κλειστοί δρόμοι στην Αθήνα την Τρίτη και την Τετάρτη - Τι ισχύει με τα φορτηγά

