Πατήσια: Έσβησε η φωτιά σε αποθήκη εκκλησίας – Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 6:00 σε αποθήκη εκκλησίας στα Κάτω Πατήσια, επί της οδού Σιώκου και Λιοσίων.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, λόγω της φωτιάς προκλήθηκαν ζημιές, ενώ η πυρκαγιά κατασβέστηκε.

Στο σημείο επιχείρησαν 11 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Σημειώνεται ότι λόγω της φωτιάς είχε διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Αθήνα - Άγιοι Ανάργυροι, καθώς το κτίριο στο οποίο ξέσπασε η φωτιά βρίσκεται πλησίον της γραμμής στο ύψος της οδού Λιοσίων.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Αθήνα - Άγιοι Ανάργυροι- Αθήνα, έχει αποκατασταθεί.

Πηγή: Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

