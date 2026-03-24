Πατήσια: Έσβησε η φωτιά σε αποθήκη εκκλησίας – Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία
Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 6:00 σε αποθήκη εκκλησίας στα Κάτω Πατήσια, επί της οδού Σιώκου και Λιοσίων.
Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, λόγω της φωτιάς προκλήθηκαν ζημιές, ενώ η πυρκαγιά κατασβέστηκε.
Στο σημείο επιχείρησαν 11 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
Σημειώνεται ότι λόγω της φωτιάς είχε διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Αθήνα - Άγιοι Ανάργυροι, καθώς το κτίριο στο οποίο ξέσπασε η φωτιά βρίσκεται πλησίον της γραμμής στο ύψος της οδού Λιοσίων.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Αθήνα - Άγιοι Ανάργυροι- Αθήνα, έχει αποκατασταθεί.
Πηγή: Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
