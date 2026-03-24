Hellenic Train: Καθυστερήσεις και διακοπές δρομολογίων λόγω της πυρκαγιάς σε εκκλησία στη Λιοσίων

Διακόπηκαν τα δρομολόγια στο τμήμα Αθήνα – Άγιοι Ανάργυροι

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Φωτιά σε εκκλησία στη Λιοσίων

Διακόπηκε η λειτουργία στο τμήμα Αθήνα – Άγιοι Ανάργυροι στις 6:10 το πρωί και μέχρι νεωτέρας, λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε αποθηκευτικό χώρο σε εκκλησία στη Λιοσίων.

Η διακοπή της γραμμής έγινε με εντολή της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Λόγω της διακοπής αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια του προαστιακού σιδηρόδρομου.

Επιπλέον, η αμαξοστοιχία IC 50 (Αθήνα-Θεσσαλονίκη), με προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης 06:58, παραμένει στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αθήνας.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train βρίσκεται κοντά στους επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση. Η Hellenic Train συνεργάζεται με τον Διαχειριστή Υποδομής και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας» τονίζεται στην ενημέρωσή της.

