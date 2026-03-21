Φωτιά σε σπίτι στη Λαμία - Εγκλωβίστηκαν άτομα

Φωτιά εκδηλώθηκε σε σπίτι κοντά στον πρώην ΟΑΕΔ στη Μεγάλη Βρύση Λαμίας, το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με το Lamiareport.

Μέσα σε λίγα λεπτά έγινε παρανάλωμα του πυρός η στέγη εγκλωβίζοντας άτομα μέσα σε αυτό.

Ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, αστυνομία και ΕΚΑΒ βρίσκονται στο σημείο και έγιναν απεγκλωβισμοί ατόμων, μεταξύ αυτών μιας γυναίκας με τα δυο παιδιά της.