Φωτιά σε σπίτι στη Λαμία - Εγκλωβίστηκαν άτομα
Μέσα σε λίγα λεπτά έγινε παρανάλωμα του πυρός η στέγη εγκλωβίζοντας άτομα
Φωτιά εκδηλώθηκε σε σπίτι κοντά στον πρώην ΟΑΕΔ στη Μεγάλη Βρύση Λαμίας, το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με το Lamiareport.
Μέσα σε λίγα λεπτά έγινε παρανάλωμα του πυρός η στέγη εγκλωβίζοντας άτομα μέσα σε αυτό.
Ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, αστυνομία και ΕΚΑΒ βρίσκονται στο σημείο και έγιναν απεγκλωβισμοί ατόμων, μεταξύ αυτών μιας γυναίκας με τα δυο παιδιά της.
