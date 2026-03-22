Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά σε μεζονέτα στο Ρετζίκι - Στο νοσοκομείο άνδρας με εγκαύματα

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής 22 Μαρτίου, σε ισόγειο μεζονέτας στο Ρετζίκι Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά εγκαύματα.

Πώς εκδηλώθηκε η πυρκαγιά

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του thestival.gr, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε περίπου στις 09:00 για φωτιά που εκδηλώθηκε σε κατοικία στη συμβολή των οδών Ανθεών και Αύρας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα με δέκα πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της.

Από το περιστατικό τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, ο οποίος υπέστη ελαφρά εγκαύματα και διακομίστηκε προληπτικά σε νοσοκομείο για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά και αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

