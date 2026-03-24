Θεσσαλονίκη: Άνδρας έκλεψε 250 λίτρα πετρέλαιο από φορτηγό και συνελήφθη

Με τη χρήση λάστιχου κήπου τοποθέτησε τα καύσιμα σε πλαστικά δοχεία και αποχώρησε με ΙΧ αυτοκίνητο. Κατόπιν αστυνομικών αναζητήσεων, όμως, εντοπίστηκε και συνελήφθη , χθες το πρωί, σε περιοχή του Ωραιοκάστρου από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας.

Σχεδόν 250 λίτρα πετρελαίου κατηγορείται ότι αφαίρεσε 40χρονος από σταθμευμένο φορτηγό στη Θεσσαλονίκη , παραβιάζοντας προηγουμένως το ντεπόζιτο καυσίμων.

