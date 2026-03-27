Έφοδος του Ελληνικού FBI σε οίκους ανοχής στην Αθήνα - Συνελήφθησαν 12 άτομα

Το μεσημέρι της Πέμπτης, το Ελληνικό FBI έκανε ελέγχους σε οίκους ανοχής σε περιοχές της Αττικής. Στόχος ήταν να εντοπιστούν πιθανά θύματα εκμετάλλευσης και trafficking.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε έξι οίκους ανοχής στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων συνελήφθησαν συνολικά 12 άτομα (11 γυναίκες και 1 άνδρας), επειδή λειτουργούσαν χώρους που είχαν ήδη σφραγιστεί από τις αρχές. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι 4 από τις γυναίκες δεν είχαν τα απαραίτητα έγγραφα για να βρίσκονται νόμιμα στη χώρα.

Όπως προέκυψε, οι συγκεκριμένοι οίκοι ανοχής είχαν σφραγιστεί επανειλημμένα με αποφάσεις του δήμου, αλλά συνέχιζαν να λειτουργούν παράνομα. Κατά τους ελέγχους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 760 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα, ενώ οι αρχές προχωρούν ξανά στη σφράγιση των χώρων.