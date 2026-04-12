Πιερία: Τρένο συγκρούστηκε με αγριογούρουνο λίγο πριν την Ανάσταση - Ταλαιπωρία για 22 επιβάτες

Απίστευτη ταλαιπωρία βίωσαν επιβάτες στον ΟΣΕ Θεσσαλονίκης το βράδυ της Ανάστασης (11/4), όταν ερχόμενοι για να επιβιβαστούν στο τρένο ενημερωθηκαν πως το δρομολόγιο των 21.50 δε θα πραγματοποιηθεί λόγω τεχνικού προβλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Karfitsa.gr, υπήρξε σύγκρουση της εν λόγω αμαξοστοιχίας με αγριογούρουνα στις 21.00, στην περιοχή του Μακρυγιάλου Πιερίας, η οποία προκάλεσε τεχνική βλάβη στην «ποδιά» του τρένου.

Οι επιβάτες, σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση, επρόκειτο να μεταφερθούν μέχρι τον Κορινό με λεωφορείο που θα ξεκινούσε από τον ΟΣΕ Θεσσαλονίκης στις 22.20. Η νεότερη ενημέρωση που έλαβαν ανέφερε ότι το λεωφορείο θα έρθει στις 23.00, με αποτέλεσμα να βρίσκονται για ώρες σε αναμονή.

