Ο δήμαρχος Κέρκυρας τα έβαλε με δημοσιογράφο στην Ανάσταση: «Υπάρχει δήμαρχος για το κανάλι σας;»

«Φαίνεται το μήνυμα της Ανάστασης δεν έφτασε σε όλους», σχολίασε η δημοσιογράφος που ήταν Live

Χρύσα Γρίβα

ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα απρόοπτο σημειώθηκε το βράδυ της Ανάστασης στην Κέρκυρα, όταν ο δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος αρνήθηκε να απευθύνει ευχές σε ζωντανή σύνδεση, μιλώντας μάλιστα με αιχμηρό τρόπο σε δημοσιογράφο.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στη Σπιανάδα, όπου η δημοσιογράφος Ηρώ Λέλλα βρισκόταν σε απευθείας μετάδοση για το τοπικό κανάλι Start TV και ζήτησε από τον δήμαρχο να κάνει μια σύντομη δήλωση για την Ανάσταση. Ωστόσο, ο κ. Πουλημένος αντέδρασε αρνητικά, απαντώντας: «Υπάρχει δήμαρχος για το κανάλι σας; Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει», αρνούμενος να μιλήσει μπροστά στην κάμερα.

Η στάση του προκάλεσε αίσθηση, με τη δημοσιογράφο να σχολιάζει στον αέρα: «Φαίνεται το μήνυμα της Ανάστασης δεν έφτασε σε όλους», αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη συμπεριφορά του δημάρχου.

Σχόλια
